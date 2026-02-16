La economía colombiana vive una competencia intensa en el segmento de tiendas de bajo costo y conveniencia, un formato que ha transformado los hábitos de compra en ciudades, municipios y pueblos.

Sigue a PULZO en Discover

Este modelo comercial, conocido como ‘hard discount’, ha tomado el espacio que antes ocupaban muchas tiendas de barrio, gracias a precios bajos, marcas propias y una expansión acelerada en todo el país. Así lo expuso el diario La República en un seguimiento en 2026 sobre la presencia de esas empresas.

En este escenario, Tiendas D1 se mantiene como líder del mercado. La cadena suma 2.745 locales distribuidos en 550 municipios, lo que demuestra una estrategia clara de cobertura nacional. Su crecimiento se ha basado en abrir nuevos puntos de venta de manera constante, fortaleciendo su presencia territorial y construyendo una relación cercana con los consumidores que priorizan ahorro y calidad.

Por su parte, Tiendas Ara continúa con un avance sostenido. Supera las 1.650 tiendas activas y tiene presencia en 370 municipios. La compañía cerró 2025 con un aumento de 8,5 % en ventas, consolidándose como uno de los actores más fuertes del ‘retail’ en Colombia. Su estrategia se enfoca en la proximidad y en ofrecer productos accesibles que respondan a las necesidades diarias de los hogares.

Lee También

En esta disputa también participa Ísimo, que cuenta con 305 tiendas en 81 municipios. Aunque su red es más pequeña frente a los líderes, su presencia confirma que el mercado aún tiene espacio para nuevos competidores dentro del formato de descuento.

A la competencia se suma Oxxo, propiedad de Femsa, que ha reforzado su apuesta por Colombia. Para marzo de 2025, la cadena alcanzó 600 tiendas en el país, convirtiéndolo en su tercer mercado más importante después de México y Brasil. Su propuesta combina conveniencia, promociones y precios competitivos, especialmente en alimentos y productos de aseo, lo que intensifica la guerra comercial.

De acuerdo con datos de NielsenIQ, estas tres grandes cadenas (D1, Ara y Oxxo) concentran cerca del 20 % de las ventas del comercio minorista. Este crecimiento responde a un contexto económico marcado por la inflación, donde los hogares buscan maximizar su presupuesto.

Un factor determinante en esta batalla es el impulso de marcas propias. D1 obtiene hasta el 80 % de sus ventas de productos de etiqueta privada, mientras Ara alcanza cerca del 50 %. Esta estrategia mejora márgenes, fortalece la identidad de marca y ofrece alternativas económicas que mantienen la preferencia de los consumidores colombianos.

¿Dónde hay más tiendas de D1, Ara e Ísimo en Colombia?

Bogotá y Antioquia son los puntos en donde hay mayor concentración de los puntos de D1, Ara e Ísimo, que tienen un impulso muy importante gracias a sus marcas propias para crecer en el mercado.

Así están, de acuerdo con los datos replicados por el diario La República:

Puntos D1 Ara Ísimo Bogotá Más de 400 285 95 Antioquia 231 170 53 Valle del Cauca 130 168 No aplica Atlántico 80 131 54

No pasa desapercibido que en regiones como la de Valle del Cauca y Atlántico haya mayor presencia de Ara frente a D1, mientras que Ísimo todavía no toma partida hacia el sur de Colombia en la competencia del ‘hard discount’.

La cadena líder, Tiendas D1, pertenece mayoritariamente al Grupo Valorem, el brazo inversor de la familia Santo Domingo. Bajo este respaldo financiero, D1 ha logrado una expansión masiva desde su adquisición, consolidándose como la red de ‘retail’ más extensa del país.

La gestión de Valorem ha sido clave para profesionalizar la logística y fortalecer la apuesta por las marcas propias, logrando que la compañía sea hoy un referente de eficiencia operativa y ahorro para los hogares colombianos.

Por su parte, Tiendas Ara es propiedad de la multinacional portuguesa Jerónimo Martins. Este grupo europeo cuenta con una trayectoria de más de dos siglos en el sector de la distribución alimentaria y ha adaptado exitosamente su modelo de negocio al contexto latinoamericano.

Finalmente, la cadena Ísimo pertenece al Grupo Olímpica, propiedad de la familia Char. Esta marca surgió como respuesta estratégica luego de la salida de Justo & Bueno, utilizando la infraestructura y el conocimiento de mercado del grupo barranquillero para competir en el segmento de los descuentos duros.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.