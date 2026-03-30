La Dian volvió a habilitar el agendamiento de citas y lanzó un mensaje claro para los contribuyentes: desde este 30 de marzo ya se puede apartar turno para trámites sin tener que madrugar a hacer fila.

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La entidad reactivó su sistema para atención presencial y virtual, lo que permite a los usuarios escoger cómo quieren ser atendidos: en una oficina o por videollamada. La idea es que cada persona pueda organizar mejor su tiempo y evitar las largas esperas que durante años han sido una queja constante.

Con esta herramienta, los ciudadanos pueden revisar qué servicios están disponibles, elegir la sede más cercana y ver los horarios libres según su ciudad. Es decir, ahora el proceso no solo depende de llegar temprano, sino de planear con anticipación.

La Dian asegura que este cambio busca ponerle orden a la atención, especialmente en temporadas de alta demanda, cuando miles de personas necesitan resolver temas tributarios al mismo tiempo. Con el sistema de citas, la entidad espera distribuir mejor los turnos y reducir el colapso en sus oficinas.

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Cómo agendar cita en la dian paso a paso y evitar filas

Otro punto clave es que la plataforma permite agendar citas dentro del mismo mes, lo que da mayor control a los usuarios sobre sus diligencias. Además, la opción virtual toma fuerza como alternativa para quienes prefieren evitar desplazamientos o filas innecesarias.

Para usar el servicio, solo hay que ingresar al portal oficial de la Dian, seleccionar el trámite que se necesita y elegir la fecha disponible. También se puede acudir al Contact Center para recibir orientación en caso de dudas.

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