En Colombia, acceder a un crédito formal sigue siendo un reto para millones de personas. Aunque en los últimos años han crecido las alternativas digitales, lo cierto es que cerca de 12 millones de ciudadanos permanecen por fuera del sistema financiero, una situación que termina empujando a muchos hacia opciones informales como el ‘gota a gota’, con tasas que pueden rondar el 1,9 % diario y que representan un alto riesgo económico.

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Este panorama no solo refleja un problema de acceso, sino también de confianza. Para buena parte de la población, los bancos y entidades tradicionales imponen barreras difíciles de superar, como historiales crediticios inexistentes o puntajes bajos. A esto se suma el temor a endeudarse con condiciones poco claras, lo que amplía la brecha de inclusión financiera en el país.

En medio de este contexto han comenzado a surgir nuevas propuestas que buscan atender a quienes históricamente han sido excluidos. Una de ellas es Trego, una plataforma que apunta a ofrecer créditos a personas sin historial crediticio o con puntajes bajos, un segmento que usualmente queda por fuera incluso de las fintech.

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Según datos del propio sector, el crédito informal mueve cifras significativas en el país, llegando a representar cerca de mil millones de dólares al año. Esto evidencia no solo la magnitud del problema, sino también la necesidad de alternativas más seguras que permitan a las personas financiarse sin recurrir a mecanismos riesgosos.

Uno de los enfoques que están adoptando estas nuevas plataformas es el uso de garantías o colaterales. Es decir, los usuarios pueden respaldar sus préstamos con bienes de uso cotidiano, como un computador, lo que facilita la aprobación y reduce el riesgo para ambas partes. Este modelo busca equilibrar la inclusión con la sostenibilidad financiera, permitiendo que más personas accedan a recursos sin necesidad de cumplir con los exigentes requisitos tradicionales.

Además, el crecimiento de estas soluciones digitales también responde a cambios en el comportamiento de los usuarios, que cada vez valoran más la rapidez, la transparencia y la posibilidad de gestionar todo desde el celular. De hecho, algunas de estas plataformas ya registran miles de solicitudes mensuales y desembolsos importantes, lo que demuestra una demanda creciente.

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Sin embargo, expertos coinciden en que el desafío va más allá de la tecnología. La clave está en generar educación financiera y confianza en el sistema, para que más colombianos puedan ver el crédito como una herramienta de progreso y no como un riesgo inevitable.