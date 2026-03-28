El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) abrió una nueva convocatoria laboral con múltiples vacantes que incluyen la modalidad de teletrabajo, dirigidas a personas con y sin experiencia. La oferta hace parte de la Agencia Pública de Empleo, plataforma que conecta a los ciudadanos con empresas de distintos sectores.

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Las oportunidades estarán disponibles en fechas escalonadas, con cierres entre el 31 de marzo y el 25 de abril, por lo que los interesados deben estar atentos a los plazos de cada vacante. Esta estrategia permite que más personas puedan postularse a lo largo de varias semanas.

Las vacantes abarcan perfiles variados como representante de servicio especializado, regente de farmacia, agente de ventas en publicidad, analista de datos, ingeniero de sistemas, soldador y agente de seguros. Una de las principales ventajas es que todas las ofertas contemplan la posibilidad de teletrabajo, lo que brinda mayor flexibilidad.

Además, dentro de los requisitos no se exige libreta militar ni se tiene en cuenta el estado civil como criterio de selección. Esto amplía el acceso a las vacantes y facilita la participación de más aspirantes en el proceso.

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En cuanto a los salarios, estos oscilan entre $ 1.500.000 y $ 5.500.000, dependiendo del cargo, la experiencia y las habilidades técnicas. Sin embargo, las condiciones específicas como horarios, tipo de contrato y ubicación pueden variar, por lo que se recomienda revisar cuidadosamente cada oferta antes de aplicar.

Cómo aplicar a vacantes del sena con teletrabajo en 2026

Para postularse, los interesados deben registrar o actualizar su hoja de vida en la plataforma de la Agencia Pública de Empleo y luego buscar las vacantes disponibles. También pueden filtrar por opciones sin experiencia o por modalidad de teletrabajo para encontrar oportunidades más acordes a su perfil.

Finalmente, recomiendan revisar constantemente la plataforma, ya que las ofertas pueden actualizarse, y estar atentos a los canales de contacto como correos electrónicos o llamadas, en caso de avanzar en el proceso de selección.

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