Así como dieron un aviso especial por un pescado peligroso muy común en Colombia, hubo un llamado específico para quienes planean llevar a cabo transferencias con dos empresas claves.

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Las principales entidades financieras del país han definido sus horarios para la Semana Santa de 2026. Banco de Bogotá y Bancolombia emitieron comunicados oficiales para que sus usuarios planifiquen sus trámites con antelación.

Ambas instituciones confirmaron que el miércoles primero de abril operarán con total normalidad en sus oficinas físicas a nivel nacional, pero dieron los horarios de atención durante los días específicos de Semana Santa.

¿Cómo es el horario de Banco de Bogotá durante Semana Santa en 2026?

En el caso del Banco de Bogotá, la atención el miércoles incluirá el horario extendido en las sucursales que habitualmente ofrecen este servicio.

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No obstante, las puertas permanecerán cerradas durante el jueves 2 y el viernes 3 de abril por ser días festivos. La entidad retomará labores el sábado 4 de abril en los puntos que abren habitualmente los fines de semana.

El Banco de Bogotá es la institución financiera más antigua de Colombia y cuenta con una de las redes de atención más extensas del país, con presencia en los 32 departamentos.

El Banco de Bogotá pertenece al Grupo Aval, lo que significa que sus clientes pueden usar no solo los cajeros propios, sino también los de Banco de Occidente, Banco Popular y Banco AV Villas.

¿Cómo es el horario de Bancolombia durante Semana Santa en 2026?

Por su parte, Bancolombia mantendrá sus sucursales abiertas en horarios convencionales durante el lunes 30 de marzo, el martes 31 y el miércoles 1 de abril.

Al igual que su competidor, suspenderá el servicio presencial el jueves y viernes santo. Sin embargo, el sábado 4 y domingo 5 de abril habilitará las sedes que cuentan con atención programada para esos días específicos.

Este banco tiene presencia en los 32 departamentos del país. Su infraestructura permite que millones de usuarios accedan a servicios bancarios tanto en las grandes capitales como en los municipios más apartados de la geografía nacional.

La institución cuenta con más de 600 sucursales físicas distribuidas estratégicamente en ciudades principales como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. En estas zonas urbanas, la densidad de oficinas es alta, permitiendo encontrar una sede en casi todos los centros comerciales y barrios residenciales.

Banco de Bogotá y Bancolombia enfatizaron que sus canales digitales no sufrirán interrupciones. Los clientes podrán ejecutar pagos, transferencias y consultas mediante las aplicaciones móviles y la banca virtual de forma permanente.

La red de cajeros automáticos, los corresponsales bancarios y los quioscos electrónicos estarán disponibles según la disponibilidad de los comercios aliados y la estabilidad de las plataformas digitales.

Representantes de estas entidades recordaron la importancia de utilizar las herramientas tecnológicas para evitar desplazamientos innecesarios. El servicio de atención telefónica, los asistentes virtuales como Tabot y el soporte en redes sociales seguirán operativos durante toda la temporada vacacional.

Finalmente, la operación bancaria habitual en todas las sedes del país se normalizará totalmente a partir del lunes 6 de abril, garantizando la estabilidad en todas las transacciones financieras de los colombianos.

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