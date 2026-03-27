En las últimas horas, Nubank Colombia se pronunció oficialmente ante las versiones que circulan sobre una presunta vulneración de datos que afectaría a miles de sus usuarios. La entidad financiera buscó dar un parte de tranquilidad, aclarando el origen y el alcance real de este incidente de ciberseguridad.

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La situación se originó fuera de los sistemas centrales del neobanco. De acuerdo con los reportes iniciales, la brecha de seguridad se habría presentado en las plataformas de EmergiaCC y Conalcréditos, agencias externas encargadas de la gestión de cobro y recuperación de deudas. Un tercero interesado afirmó tener en su poder documentos confidenciales con más de 30.000 registros de clientes.

Ante la alerta, la filial del neobanco latinoamericano actuó de inmediato:

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“Uno de nuestros proveedores de cobranzas reportó un evento de ciberseguridad en una plataforma externa. Tan pronto conocimos la situación, activamos nuestros protocolos e iniciamos una investigación conjunta para determinar el alcance, en coordinación con autoridades”, manifestó la entidad.

¿Qué información estaba en riesgo?

Para calma de los ahorradores, Nubank enfatizó que la infraestructura propia del banco no ha sido vulnerada. La base de datos afectada, al pertenecer a un proveedor de cobranzas, posee un alcance limitado en cuanto a la sensibilidad de los datos financieros.

La entidad fue enfática en precisar que:

No se filtraron claves ni contraseñas.

No hay exposición de información de productos de ahorro o depósitos.

No hubo acceso no autorizado a los sistemas internos de Nu.

“La seguridad de nuestros usuarios es nuestra prioridad. Nuestros canales oficiales (chat, teléfono y correo electrónico) están a su disposición para resolver cualquier inquietud”, aseguró la compañía, reafirmando que el dinero de los clientes permanece seguro y que la operación continúa con normalidad bajo el monitoreo de las autoridades competentes.

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