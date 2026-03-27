Lo que parecía una defensa de la “identidad nacional” en el mundo del retail ha terminado en un costoso revés judicial. La cadena colombiana Frisby ha perdido la batalla legal en el Viejo Continente contra la firma Frisby España, permitiendo que esta última utilice el nombre de manera legítima en territorio europeo. Sin embargo, la noticia no termina ahí: ahora los españoles van por una indemnización que asciende a cientos de miles de euros.

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(Vea también: El reto (muy grande) que tiene Frisby con 4.600 empleados por el nuevo salario mínimo)

En entrevista exclusiva con 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, Charles Dupont, portavoz de Frisby España, aseguró que la justicia les dio la razón bajo un principio básico de propiedad: “No podemos hacer una infracción a una marca que no existe”. Según Dupont, Frisby Colombia intentó demostrar que su marca era “notoria” en España basándose en la población migrante, pero el tribunal determinó que no lo era para el público general español.

Tras ganar el pulso, Frisby España no se quedó de brazos cruzados y ya puso sobre la mesa tres exigencias económicas contundentes que Frisby Colombia debería cubrir:

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500.000 euros por los meses en los que no pudieron operar debido al pleito.

200.000 euros por las ganancias proyectadas que se perdieron en un periodo de cuatro meses.

El pago total de las ganancias generadas desde mayo hasta diciembre de 2025.

Uno de los puntos que más ha dolido a los seguidores de la marca fundada en Dosquebradas, Risaralda, es la similitud de los productos. Ante el cuestionamiento de si venderán el famoso pollo con miel, Dupont fue tajante: “Cualquier persona puede hacer pollo apanado con miel”. No obstante, aclaró que su concepto será global y no una copia exacta de la receta colombiana.

Además, el representante legal lanzó un dardo a la comunicación de la empresa colombiana, afirmando que el apoyo recibido en redes sociales se basó en una “actualidad falsa”, pues ellos siempre supieron que el registro en España era un proceso legítimo.

Con el camino legal despejado, Frisby España anunció que tiene todo listo para abrir sus primeros cinco restaurantes, con cocinas montadas y procesos de contratación activos para cerca de 50 empleados. Mientras tanto, en Colombia queda el sinsabor de ver cómo una de sus marcas más queridas pierde el control de su nombre en el mercado internacional más importante para la diáspora.

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