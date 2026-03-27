Así como Frisby recibió una dura noticia en marzo, otra de las grandes empresas queridas en Colombia quedó en medio de una complicación, en particular, por el líder que la representa.

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De esta manera, Mario Hernández emitió un comunicado en el que reaccionó en relación con el sitio web fraudulento que circula en entornos digitales, así como contenidos difundidos en redes sociales y plataformas como YouTube.

El empresario informó “de manera clara, enfática y categórica que dicha información es completamente falsa y corresponde a una modalidad de estafa digital”, según indicó en un documento emitido este viernes 27 de marzo de 2026.

La información explicó cuál es la manera en la que se aplica la mencionada modalidad que se ha hecho cada vez más común entre las figuras públicas con reconocimiento en Colombia.

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“Esta campaña engañosa utiliza de manera indebida el nombre, la imagen y la reputación del empresario, además de suplantar formatos de medios de comunicación y difundir contenidos manipulados mediante el uso de inteligencia artificial para aparentar legitimidad”, señaló.

Luego de una situación similar a la que vivió el padre Diego Jaramillo con un engaño en redes sociales, en el mensaje se insistió en desmarcarse de ese mal uso de la imagen del santandereano.

“Queremos ser absolutamente contundentes y reiterar que Mario Hernández no tiene ninguna relación con estos contenidos. No participa en estas plataformas, publicaciones ni supuestas ofertas y no autoriza el uso

de su nombre o imagen en este tipo de información. Cualquier contenido que sugiera lo contrario es falso y hace parte de una estrategia fraudulenta para engañar a la ciudadanía”, remarcó el comunicado.

El texto recordó que esta información ya ha sido desmentida oficialmente a través de canales propios y desde el medio de comunicación directamente relacionado, al tiempo que advirtió también los hechos en los que hay suplantación de identidades para crear confianza de manera engañosa, por lo que hizo un “llamado urgente a la ciudadanía” para seguir algunas recomendaciones:

No creer ni difundir este tipo de contenidos.

No ingresar datos personales o financieros en estos sitios.

No realizar pagos ni inversiones basadas en estas publicaciones.

Verificar siempre la información en canales oficiales.

Denunciar estos hechos ante las autoridades competentes.

“Reiteramos: Mario Hernández no tiene ningún vínculo con esta estafa. Se trata de una suplantación fraudulenta de terceros que buscan aprovecharse de la confianza del público”, sentenció el texto con el aviso por parte del empresario santandereano.

¿Cómo identificar una suplantación de imagen hecha con inteligencia artificial?

Identificar una suplantación de imagen o ‘deepfake’ hecha con inteligencia artificial requiere atención a detalles técnicos específicos que la tecnología aún no perfecciona.

Según el portal de seguridad de Google, es fundamental observar inconsistencias en la iluminación y las sombras del rostro, así como parpadeos poco naturales o movimientos oculares robóticos que no coinciden con el entorno de la escena.

De acuerdo con la Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) de España, existen señales clave para detectar estos fraudes digitales en videos y fotografías:

Desenfoque en los bordes de la cara o unión artificial entre el cuello y el rostro.

Textura de la piel excesivamente suave o, por el contrario, con manchas extrañas.

Falta de sincronización entre el movimiento de los labios y el audio emitido.

Fondos que se deforman levemente cuando el sujeto principal se mueve.

Por su parte, la Interpol advierte que los ciberdelincuentes suelen suplantar a figuras públicas para ofrecer inversiones fraudulentas. La organización recomienda verificar siempre el contexto del mensaje y dudar de cualquier oferta que presione al usuario a entregar dinero o datos personales de forma urgente. Si la voz o la imagen de una persona conocida parece extraña, es probable que sea una manipulación.

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