La delincuencia digital no da tregua y esta vez el blanco fue una de las figuras más respetadas y queridas de Colombia: el padre Diego Jaramillo, presidente de la Corporación Organización Minuto de Dios.

En las últimas semanas, han circulado en redes sociales diversos videos donde, supuestamente, el clérigo recomienda productos para la salud, específicamente colágeno y remedios para los dolores articulares. Sin embargo, todo se trata de un montaje sofisticado.

En diálogo con Blu Radio, el padre Jaramillo aclaró la situación y alertó a sus seguidores, quienes podrían estar siendo víctimas de una estafa que utiliza su imagen y voz mediante Inteligencia Artificial (IA).

Con la serenidad y el humor que lo caracterizan, el padre Diego Jaramillo fue enfático al ser consultado sobre estos anuncios.

“Es pura mentira. A duras penas le hago propaganda a Azúcar Manuelita. De manera que eso es todo”, afirmó en los micrófonos de la emisora, dejando claro que no tiene vínculos comerciales con laboratorios o empresas de suplementos dietarios.

Los estafadores han tomado fragmentos de sus intervenciones diarias en el programa ‘El Minuto de Dios’ para manipular su voz. Ante esto, el sacerdote explicó: “Alguien que tal vez vio alguna fotografía mía muy vieja y creyó que si hablaba de vejez y medicinas podía hacer publicidad”.

El único negocio al que sí le hace propaganda Diego Jaramillo

A pesar de negar su participación en la venta de colágeno, el padre Jaramillo aprovechó para recordar que solo existe una marca con la que tiene un compromiso histórico de gratitud y patrocinio. Se trata de Azúcar Manuelita, empresa que ha acompañado el programa más antiguo de la televisión colombiana por 70 años.

“Yo digo: Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar de Colombia”, recordó el padre, haciendo referencia a la icónica frase que los colombianos escuchan cada noche antes de los noticieros.

Acá, lo que dijo el sacerdote (minuto 27:25):

Fuera de este vínculo institucional, que sostiene la obra social de la organización, el padre aseguró no tener intereses comerciales.

“Yo no tengo nada que vender. Lo único que hago es pedir que me ayuden a hacer casitas para los pobres […]. Yo no tengo ninguna publicidad, de manera que si la usan es de manera fraudulenta”, sentenció en Blu Radio.

¿Cuántos años tiene el padre del Minuto de Dios?

Uno de los puntos que más llamó la atención de los oyentes fue la vitalidad del sacerdote. El padre Diego Jaramillo reveló que el próximo mes de mayo cumplirá 94 años de vida y, a pesar de lo que dicen los falsos anuncios sobre sus supuestas dolencias curadas por el colágeno, su estado de salud es bastante bueno para su edad.

Al ser interrogado sobre cómo se siente físicamente, respondió con honestidad: “Bien, no me quejo de nada. Siento a veces un pequeño dolor en la pierna izquierda pero, sin tener que usar bastón y a veces medio cojeando un poquito, llego a donde tengo que ir”.

Esta declaración desmorona el argumento de los estafadores, quienes utilizaban su imagen para sugerir que el sacerdote había recuperado la movilidad gracias a productos milagrosos. El padre reiteró que su única misión sigue siendo el servicio social: “Yo no tengo absolutamente nada que ver fuera de hacer el Minuto de Dios”.

