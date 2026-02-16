En las últimas horas, las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo y oraciones dirigidos a Jesús Hernán Orjuela, mejor conocido como el padre ‘Chucho’. La alerta se encendió luego de la difusión de un video en el que se observa al sacerdote liderando una homilía desde una silla de ruedas, una imagen poco habitual en él, quien siempre se ha caracterizado por su energía y vitalidad en el altar y en las pantallas de televisión.

Ante la ola de rumores y la evidente preocupación de sus seguidores, se conocieron detalles sobre lo que realmente está sucediendo con la salud del clérigo. Aunque inicialmente en plataformas digitales circuló la versión de que se trataba de una intervención por una hernia, fue el propio sacerdote quien aclaró la magnitud de su situación médica.

A pesar de que el religioso no se extendió inicialmente en explicaciones sobre el uso de la silla de ruedas durante sus compromisos pastorales, posteriormente confirmó que su estado se debe a un complejo proceso quirúrgico.

El padre ‘Chucho’ reveló que se sometió a tres intervenciones quirúrgicas de manera simultánea, recogió El Tiempo, un procedimiento que lo ha mantenido en proceso de recuperación y con movilidad reducida durante los últimos días.

Según el reporte entregado por el propio sacerdote, los médicos intervinieron tres zonas críticas de su cuerpo: la espalda, el brazo y el abdomen. Esta triple operación explica por qué ha tenido que recurrir a la silla de ruedas para cumplir con sus labores, pues el proceso de cicatrización y el manejo del dolor en áreas tan diversas requieren de un reposo absoluto que, sin embargo, él ha intentado matizar con su vocación de servicio.

Uno de los puntos que más llamó la atención de su declaración fue el motivo detrás de la cirugía abdominal. El padre ‘Chucho’ relató que el equipo médico le encontró una masa, hallazgo que obligó a una acción inmediata en el quirófano.

Afortunadamente, y para tranquilidad de su comunidad, el sacerdote envió un mensaje de optimismo basado en el concepto preliminar de los especialistas que lo atendieron. Según detalló, los médicos no consideraron que la masa fuera maligna tras la primera inspección.

No obstante, como es protocolo en estos casos clínicos, el religioso aclaró que se encuentra a la espera del análisis definitivo de la biopsia para descartar cualquier anomalía a largo plazo.

A través de sus canales de comunicación, agradeció profundamente a la comunidad, a Dios y a sus compañeros religiosos por la cadena de oración que se formó en torno a su salud.

Por ahora, se espera que el sacerdote continúe con su proceso de rehabilitación. Sus seguidores en redes sociales han seguido manifestando su respaldo, esperando que los resultados de la biopsia confirmen las buenas noticias y que pronto pueda dejar la silla de ruedas para retomar sus actividades con la normalidad de siempre.

