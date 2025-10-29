El reconocido sacerdote colombiano Jesús Hernán Orjuela, más conocido como el padre ‘Chucho’, vivió un episodio de extremo peligro en Ecuador mientras se desplazaba de Guayaquil a Quevedo.

En conversación con Noticias Caracol, el padre relató con detalle cómo un grupo de delincuentes armados los interceptó y disparó contra la camioneta en la que viajaba. A pesar de los disparos, el padre aseguró que nadie resultó herido y atribuyó su salvación a un milagro y a la protección divina.

Acá, las palabras del padre ‘Chucho’:

Describió que frente a la amenaza y los disparos abrió la puerta para lanzarse del vehículo en fuga, pero el conductor logró dar la vuelta y escapar del ataque.

El ataque se produjo en una camioneta tipo platón y el sacerdote señaló que en varios momentos sintió temor extremo al ver cómo los delincuentes, quienes cubrían sus rostros, arreciaban los disparos para detenerlos.

“Eran muchos disparos y gracias a Dios no nos impactaron. Ahí actuó el Señor”, explicó uno de los acompañantes que iba en el vehículo junto con el padre.

El incidente dejó una profunda impresión en el religioso, quien dijo que fue lo peor de su vida y recordó la situación como un momento en que literalmente vio pasar las balas frente a sus ojos, creyendo que sería alcanzado. Sin embargo, gracias a una maniobra rápida y la fe firme, lograron poner distancia y refugiarse.

Luego del violento episodio, las autoridades ecuatorianas escoltaron al padre ‘Chucho’ y su equipo hasta Guayaquil, desde donde el sacerdote pudo conseguir un vuelo de regreso a Colombia.

El hecho refleja también la situación compleja en algunas zonas de Ecuador, donde la inseguridad y la operación de bandas dedicadas al robo y secuestro son un problema recurrente.

El padre Chucho manifestó su agradecimiento a Dios y reiteró su creencia en la protección divina en medio de la adversidad. Su testimonio, recogido por Noticias Caracol, muestra la combinación de un acto de violencia con la esperanza y la fe que el sacerdote mantiene intactas, incluso en circunstancias que ponen en riesgo la vida.

¿Qué pasó con el padre ‘Chucho’?

El incidente ocurrió este martes 28 de octubre en la carretera que conecta Guayaquil con Quevedo, específicamente en el sector de Balzar, una zona de alto riesgo en Ecuador por la presencia de bandas dedicadas a robos y secuestros ‘express’.

El padre ‘Chucho’ regresaba de una peregrinación cuando una camioneta de platón con seis hombres armados y encapuchados les cerró el paso y abrió fuego con armas de largo alcance.

Los disparos, que duraron varios minutos, impactaron el vehículo, pero no hirieron a ninguno de los ocupantes. Gracias a una maniobra evasiva del conductor, el carro logró escapar.

Las autoridades ecuatorianas escoltaron al grupo hasta Guayaquil, donde se presentó la denuncia correspondiente. En la madrugada del 29 de octubre, el padre Chucho y sus acompañantes tomaron un vuelo de regreso a Colombia. No se reportaron heridos ni detenidos hasta el momento.

