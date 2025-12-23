La iglesia el Santuario Diocesano de la Divina Misericordia, ubicado en la Carrera 78 #7F-20, barrio Castilla, se ha convertido en un dolor de cabeza para algunos vecinos del sector. Y no es porque el templo de Dios les moleste, sino porque las personas que asisten a allí no se saben comportar, o al menos eso es lo que aseguran.

En unas imágenes publicadas en Colombia Oscura se ve el desorden que dejaron en el más reciente fin de semana. En estas se ve que la disposición de las basuras no es suficiente y botan los desperdicios por cualquier parte.

Otro problema que provocan las personas que asisten a las misas del padre Chucho son los trancones en el sector porque “parquean donde quieren”, le aseguró una persona que vive en el sector a Pulzo.

Los videos que publican en la cuenta de X son un fiel reflejo de algo que sucede normalmente, pero que en la época de fin de año —cuando más personas van a estos servicios evangélicos— se incrementan.

#OPINE 🚨 Vecinos del b/Castilla de Bogotá, denuncian el grave problema que dejan algunos asistentes a las misas de la iglesia del Padre Chucho. Aseguran que no solo se parquean en cualquier lugar, sino que también arrojan desechos al suelo dejando completamente sucio el sector.… pic.twitter.com/Tt1TnnuViH — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) December 22, 2025

La persona con la que conversó Pulzo, y que vive en este sector, asegura que el uso del espacio público para poder oficiar estas misas son las que provocan parte del desorden, pues la iglesia no oficia las misas en el interior, sin en el parque, lo que termina afectando al resto de la comunidad.

Aunque esta no es una situación nueva, pues desde hace varios años que el padre Chucho oficia algunos eventos religiosos en el parque anexo a la iglesia, la situación sí se sale de control en algunas fechas, como Semana Santa o el fin de año.

El sacerdote, por su parte, no ha dado ninguna declaración al respecto y aunque los vecinos saben que él poco puede responder por el comportamiento de los feligreses y que no va a dejar de ofrecer sus servicios en el parque, esperan que, por lo menos, les ayude a que las personas recojan su propio desorden.

