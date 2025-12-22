Un importante bloqueo se registra desde la madrugada de este lunes 22 de diciembre en el norte de Bogotá, luego de que un grupo de recicladores se tomara la calle 100, a la altura de la carrera 47A, y posteriormente la autopista Norte, generando una grave afectación en la movilidad de este sector del nororiente de la ciudad.

#Bogotá | 🚧 A esta hora, 24 rutas del SITP están afectadas en la calle 100 y la autopista Norte, debido a una manifestación. pic.twitter.com/KQf56Kr0Vc — La FM (@lafm) December 22, 2025

De acuerdo con información entregada por TransMilenio, hacia las 6:00 de la mañana los manifestantes ya se encontraban reunidos sobre la calle 100, con paso restringido en sentido occidente-oriente. Minutos después, el bloqueo se extendió a la AutoNorte, lo que derivó en la suspensión del tránsito para los buses del sistema en sentido norte–sur y en múltiples desvíos para rutas zonales del SITP.

“Recomendamos a los usuarios planear sus viajes con anticipación. Grupo de manifestantes ajenos a la operación en desplazamiento; al momento no hay paso para los buses de TransMilenio hacia el sur”, informó la entidad a través de sus canales oficiales, en los que también pidió a la ciudadanía mantenerse informada por medio de sus redes sociales.

Las afectaciones se concentran tanto en las rutas troncales como en las zonales. Según TransMilenio, las siguientes rutas del SITP presentan interrupciones o desvíos:

291

465A

A305

A610

A713

B904

B916

T62

402

403A

442

634

661

801A

A151

A611

B404

37

193A

A606

B326

Z4B

T795

Z8

La entidad reiteró que no hay paso para los buses del sistema en el tramo bloqueado, lo que ha generado retrasos significativos y congestión en vías alternas.

La protesta es protagonizada por recicladores que manifiestan su inconformidad con la Alcaldía de Bogotá. Según lo señalado por los manifestantes, el motivo principal del bloqueo es el retiro del material reciclable que recolectan, lo que afecta directamente su sustento diario y pone en riesgo su actividad económica.

El impacto en la movilidad ha sido considerable, incluso en una época en la que muchos ciudadanos se encuentran de vacaciones. Desde medios de comunicación también se ha advertido sobre la magnitud del represamiento vehicular. El periodista Néstor Morales, de Blu Radio, resumió la situación al afirmar: “El trancón es terrible”.

Conductores y usuarios del transporte público han reportado demoras prolongadas para desplazarse hacia el sur y el centro de la ciudad, especialmente en horas pico de la mañana. Autoridades de tránsito hacen presencia en la zona para intentar mitigar la congestión, mientras se espera que se adelanten diálogos que permitan levantar el bloqueo.

Entre tanto, TransMilenio insistió en que los ciudadanos busquen rutas alternas, ajusten sus horarios de viaje y sigan las actualizaciones oficiales, mientras persiste la protesta que vuelve a evidenciar el impacto de las manifestaciones en la movilidad de la capital, incluso en temporada decembrina.

