La novedad se registró en la tarde de este jueves 18 de diciembre, cuando un articulado que circulaba en sentido norte–sur presentó una falla mecánica sobre la calzada exclusiva. La situación provocó una congestión considerable en el corredor vial, con velocidades que apenas alcanzaron los 8 kilómetros por hora.

Ante el impacto en la movilidad, Transmilenio decidió cerrar de manera temporal la estación Universidad Nacional, mientras su flota adelantaba maniobras de contraflujo para reducir las afectaciones a los usuarios que se desplazaban por el sector.

⏰#TMAhora (6:29 p.m.) Bus con novedad técnica con afectación en la operación 📍avenida NQS con calle 53, en sentido norte – sur. 🟥 La flota realiza contraflujo. 🚫 La estación Universidad Nacional deja de operar temporalmente. pic.twitter.com/2JcJaZTh6u — TransMilenio (@TransMilenio) December 18, 2025

Las autoridades de tránsito recomendaron a los conductores tomar rutas alternas, mientras se normaliza la operación en uno de los corredores más transitados del occidente de Bogotá.

