La inseguridad en Bogotá está desbordada, pues actualmente las personas están en riesgo todo el tiempo porque los delincuentes están al acecho en todas las zonas y a cualquier horario.

De hecho, las personas ahora no sacan su celular en la calle, no salen muy tarde e incluso ni siquiera cogen taxi porque el riesgo es alto, por lo que lo recomendable con esto último, por ejemplo, es pedir siempre por aplicaciones para al menos tener un control mayor.

Eso lo confirmó una ‘influencer’, pues según contó en un video en sus redes sociales, recientemente fue víctima del conocido paseo millonario, lo cual significó una de las experiencias más traumáticas de su vida.

Según contó Valeria Roa, hace poco menos de una semana salió de un concierto, pero tanto ella como una amiga tenían los celulares descargados y por eso tomaron la decisión de coger un taxi en la calle para desplazarse hasta sus casas. Sin embargo, esa fue la peor decisión posible.

“Unos diez minutos después de que comenzó el trayecto se montaron unos tipos por lado y lado. Nos taparon los ojos, nos golpearon, nos comenzaron a quitar todas las prendas, nos quitaron los zapatos, los bolsos y se aprovecharon de nosotras”, comenzó diciendo la creadora de contenido.

Además, agregó que les pidieron los celulares, pero como los tenían descargados primero los conectaron y apenas prendieron, se metieron a todas las cuentas posibles a robarles el dinero.

Por otro lado, los tipos trataban de besarlas, de tocarlas con la excusa de que las estaban requisando y mucho más, a lo que ellas no podían reaccionar porque las amenazaron todo el tiempo.

Al final, después de 30-40 minutos las botaron en la calle y les dijeron que no voltearan a mirar porque las iban a matar, por lo que salieron corriendo, le pidieron ayuda a una policía, pero no sintieron empatía, sino que simplemente decía que “no podía hacer nada”.

Esto fue lo que dijo la creadora de contenido:

Esta es una situación muy grave que se sigue repitiendo cada fin de semana en Bogotá, pero las autoridades no hacen mucho por resolverlo y por eso los ciudadanos le piden rápida reacción al alcalde Carlos Fernando Galán para que tome medidas y cartas en el asunto.

