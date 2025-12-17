En pleno 2025, los actos de racismo en Transmilenio en Bogotá continúan y esta vez por cuenta de tres mujeres que discutieron por un puesto dentro del articulado, dejando a los demás pasajeros sorprendidos y sin ganas de interrumpir la disputa, debido a la fuerza de las palabras que usaron para insultarse.

Sigue a PULZO en Discover

Y es que en este sistema de transporte es común observar hasta parejas que no se esperan al motel para demostrarse cariño, lo que permite dimensionar lo que los usuarios deben vivir todos los días dentro de estos buses y cómo se irrespeta el espacio que es compartido por niños, adultos mayores y más ciudadanos de todas las edades.

Ahora bien, en el reciente caso de racismo publicado por la cuenta Pasa en Bogotá en X, se observa que todo empezó porque la mujer que se ve en el video le preguntó a una de las ciudadanas inmiscuidas (y que iba sentada) que llevaba un perro que por qué no lo subía en la silla; es decir, en sus piernas, lo que causó de inmediato una reacción fuera de toda lógica de la amiga de la dueña de la mascota.

Lee También

La amiga de la dueña del perro le empezó a decir a la ciudadana que le hizo la petición que por qué mejor no se bajaba. Frente a esto, la mujer que aparece en el corto audiovisual le replicó: “¿Mucho dolor?”, pregunta que desató el acto de racismo y los insultos.

“¿Dolor de quién, de una negra como usted?”, fueron las palabras de la amiga de la dueña del perro en esa disputa que quedó grabada en Transmilenio.

(Vea también: Alias la ‘peliteñida’ montó negocio en Transmilenio y varias personas lo usan: video es descarado)

La respuesta de la mujer que recibió estas palabras racistas fue inteligente y precisa: “Soy negra y no me sienta que tú me digas negra”. Además, le replicó que si acaso ella (quien la trató de esta forma) tenía sangre azul, a lo que contestaba que sí.

Posteriormente, ambas cayeron en insultos y recalcándose por qué no andaban en carro particular en lugar de estar en un bus de Transmilenio, tal y como se aprecia en la publicación.

Por su parte, los internautas no tardaron en comentar el ‘post’: “Yo viendo cómo pasa de paisa a rola en un insulto”, “uno peleando por estrato social en un Transmilenio. Increíble. Pero es Colombia”, “eso es lo que se llama esencia pura de inteligencia emocional. De otras, se hubieran encendido a puño al primer relincho” y “no sé qué es peor de esta escena, si el racismo, la indiferencia o la risa. Todo mal en Bogotá”, son algunas de las reacciones presentes en el video.

* Pulzo.com se escribe con Z