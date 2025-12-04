El partido entre Atlético Nacional e Independiente Medellín terminó en un grave incidente, luego de que los jugadores de ambos equipos se fueran a los golpes cuando iban a los vestidores. El altercado quedó grabado en la transmisión en directo, que evidenció los golpes que hubo.

Sigue a PULZO en Discover

(Le puede interesar: Jugadores del Tolima se burlaron de Leonel Álvarez, luego de clasificar a la final de la Liga)

Una vez el encuentro terminó 2-1 a favor de los ‘verdolagas’, los jugadores se dirigieron al túnel que guía a los camerinos. Sin embargo, hubo una discusión entre los jugadores de ambos equipos. Washington Aguerre, portero del ‘Poderoso’, encaró primero a William Tesillo y, en medio de empujones, se fue contra Mateus Uribe.

En un punto, Aguerre le envió una patada a Uribe y luego lo sujetó del cuello para propinarle varios golpes, mientras uno de sus compañeros y otro rival intentaba separarlo. Inclusive, Alfredo Morelos empuja al golero, mientras personas de logística y hasta algunos policías tuvieron que intervenir.

Lee También

¡TERMINÓ PICANTE EL CLÁSICO PAISA! En la salida de la cancha se presentóo un altercado entre los jugadores de Nacional y Medellín. #LALIGAxWIN 🟢⚪⚽🔴🔵 pic.twitter.com/J75fqbSx08 — Win Sports (@WinSportsTV) December 5, 2025

Finalmente, el tumulto se armó y los jugadores fueron arrastrados al interior del túnel, donde siguieron con los altercados. La saga arbitral, liderada por el experimentado Wilmar Roldán, corrió para tomar las respectivas medidas discciplnarias.

(Lea también: Filtran las fechas en las que se jugarían las finales tanto de Liga como de Copa en Colombia)

El incidente quedó captado en la transmisión en vivo y asombró a los miembros de la cabina. “Mira lo que está haciendo este loco, ¡Dios mío! Lo de Aguerre es terrible”, dijo Tito Puccetti, narrador del encuentro.

El reporte del juez Roldán por el incidente aún no se ha publicado, pero dentro del pasillo se observó que expulsó al golero del Medellín, a Mateus Uribe y a ‘Chipi Chipi’ Castillo, de Nacional.

JAJAJAJAJA ROLDAN REPARTIENDO ROJAS EN LOS CAMERINOS A AGUERRE Y A URIBE pic.twitter.com/H8VurIK2BL — The League + 🏆🌎 (@LeagueOfi) December 5, 2025

El encuentro terminó 2-1 a favor de Nacional, que quedó con chances para clasificar a la final, que se definirá en la sexta fecha. Por su parte, Medellín quedó sin chances de conseguir su tiquete por la estrella de Navidad.

El vencedor del grupo A enfrentará al Tolima, que obtuvo su pase para jugar la final gracias a su empate contra Bucaramanga y que lo aseguró como líder del grupo B.

* Pulzo.com se escribe con Z