El partido entre Nacional y Junior, válido por la fecha 3 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay, no fue como se esperaba. El encuentro acabó 1-1, con varios hechos deportivos polémicos, pero lo que sucedió alrededor del partido no fue nada bueno.

Sigue a PULZO en Discover

Antes de que comenzara el juego, el bus del equipo visitante fue agredido en las cercanías del estadio de Itagüí y aunque Junior nunca puso en duda su presencia en el partido, uno de los asistentes técnicos tuvo leves heridas por esta agresión.

Pero lo que pasó afuera del estadio se trasladó adentro. En el campo, el partido estuvo caliente, especialmente por una pelea entre Alfredo Morelos y Teófilo Gutiérrez, y desde la tribuna, que estaba muy cerca a los bancos técnicos, hubo varias agresiones hacia el equipo visitante. De hecho, el partido se tuvo que detener un momento y el capitán David Ospina tuvo que pedirle calma a la hinchada.

Pero en las últimas horas se conocieron unas imágenes muy lamentables. En las tribunas del estadio, un grupo de hinchas de Nacional agredió a un hombre que, al parecer, era aficionado del Junior. Lo más grave es que los golpes llegaron a tan agresividad que lo tiraron de la tribuna al piso. Según la información, no era una zona de tanta altura, y el joven no sufrió heridas de consideración.

Lee También

Estas son las pavorosas imágenes que se publicaron de la situación vivida en la noche del 26 de noviembre:

#Itagüí/ algunos hinchas de Nacional Golpean a un ciudadano alparecer hincha del junior en el estadio de Ditaires y fue sacado de la tribuna, afortunadamente la tribuna no era tan alta. pic.twitter.com/dS8FmbRYBR — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) November 27, 2025

Ni desde la Dimayor, ni de la Alcaldía de Itagüí se han pronunciado por estos hechos, pero esto demuestra por qué la seguridad de este partido estuvo en el debate nacional en días pasados.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.