‘Tino’ Asprilla pronosticó que Atlético Nacional será el finalista del Grupo A en los cuadrangulares de la Liga BetPlay, pese al alto nivel competitivo de esta fase. Según Asprilla, el equipo verde podrá asegurar su avance en los partidos decisivos contra Junior.

La atención se enfoca en los compromisos entre Atlético Nacional y Junior en Medellín y Barranquilla, programados para la tercera y cuarta fecha del cuadrangular. Estos partidos son señalados por expertos y por el propio Asprilla como definitivos para el camino a la final.

“Yo creo que ahí ya se va a definir el finalista. Yo creo que Nacional le gana los dos partidos a Junior (…) pienso, creo, que Nacional debería definir su clasificación a la final en estos dos partidos”. comentó Asprilla en declaraciones recogidas por Semana.

Asprilla, una de las figuras más reconocidas del fútbol colombiano y exjugador del cuadro paisa, también expresó seguridad en que el equipo llegará a la quinta jornada con los puntos suficientes para asegurar su posición. Su visión, optimista, provoca debate entre analistas y seguidores sobre el nivel actual del club.

El pronóstico del exfutbolista provocó discusión entre los aficionados, ya que el Grupo A es catalogado como uno de los más disputados de la Liga BetPlay. Aun así, Asprilla respalda al club paisa por su historial en partidos de alta presión.

¿Cómo se prepara Atlético Nacional para los cuadrangulares ?

De cara a estos encuentros y frente a las proyecciones de Asprilla, Atlético Nacional deberá reforzar su estructura táctica para enfrentar a un Junior competitivo y con jugadores experimentados. El equipo barranquillero se destaca por su regularidad y por sostener un ritmo exigente durante el torneo.

La propuesta de Nacional podría centrarse en un equilibrio entre solidez defensiva y precisión ofensiva, con el objetivo de controlar los tiempos del partido y aprovechar momentos clave. De este modo, buscará imponerse en duelos directos que, según las predicciones de Asprilla, serán determinantes para llegar a la final.

