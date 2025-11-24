El Real Madrid confirmó este lunes 24 de noviembre la renovación de la futbolista colombiana Linda Caicedo, una de las grandes figuras del club y del fútbol femenino mundial.

(Vea también: Escándalo en fútbol argentino: equipo de Edwuin Cetré hizo pasillo de campeón… pero de espaldas)

La delantera vallecaucana amplió oficialmente su contrato y quedó vinculada al equipo blanco hasta el 30 de junio de 2031, una apuesta de largo plazo que demuestra la importancia que tiene para la institución y el proyecto deportivo del equipo femenino.

El club español anunció la noticia a través de un comunicado en el que destacó el impacto que ha tenido Caicedo desde su llegada en 2023, cuando apenas tenía 18 años.

En dos años, la colombiana se ha convertido en una pieza clave para el Real Madrid, acumulando 99 partidos y 26 goles con la camiseta merengue, cifras que reflejan su rápida adaptación, su talento diferencial y su peso en el frente ofensivo.

La renovación era un movimiento esperado por la afición, pero también estratégico para el Madrid, que ha visto cómo Caicedo se consolidó como una de las futbolistas más determinantes del momento.

Sus actuaciones, tanto en España como a nivel internacional, la han posicionado como uno de los mayores talentos de su generación, capaz de marcar la diferencia con su habilidad individual, velocidad y visión de juego.

¿Qué ha logrado Linda Caicedo en el Real Madrid?

A sus 20 años, Linda Caicedo ya tiene un palmarés individual que pocas jugadoras alcanzan en toda una carrera. El Real Madrid recordó en su comunicado los principales reconocimientos que ha recibido recientemente, entre ellos el prestigioso premio Golden Girl 2023, que distingue a la mejor futbolista joven del mundo.

Además, fue incluida en el FIFPro World11 Femenino de 2024, el equipo ideal global votado por las mismas jugadoras profesionales, un logro reservado para las futbolistas más destacadas del planeta. También hizo parte del once ideal de la IFFHS, la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol.

A esto se suma su brillante participación en los premios The Best 2023, donde fue reconocida como la segunda mejor jugadora del mundo, un hito sin precedentes para una futbolista colombiana. Ese mismo año, su gol frente a Alemania en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda fue elegido el mejor tanto de toda la competición, un momento icónico que dio la vuelta al mundo.

Comunicado Oficial: renovación de Linda Caicedo.#Linda2031 — Real Madrid C.F. (@realmadridfem) November 24, 2025

Linda no solo brilla en España, sino también con la Selección Colombia. Debutó con la selección absoluta con solo 14 años, convirtiéndose en una de las jugadoras más jóvenes en hacerlo. Desde entonces ha sido fundamental en la Tricolor, con la que ha sido subcampeona de las dos últimas Copas América (2022 y 2025).

En la edición de 2025, además, fue incluida en el once ideal del torneo, demostrando nuevamente su capacidad para destacar en escenarios de máxima exigencia.

* Pulzo.com se escribe con Z