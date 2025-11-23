La disputa de los cuadrangulares en Colombia llegó acompañada por una inesperada propuesta que salió a flote en la Liga Betplay sobre entregar un nuevo título en el fútbol profesional del país.

La idea sería replicar lo que hizo la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) de otorgarle un trofeo al equipo que acabe como líder de la reclasificación, cambio que se analiza entre los directivos del torneo colombiano, según contó el periodista Antonio Casale en el programa Espn F360.

El comunicador contó en conversación con el resto de panelistas que uno de los directivos compartió esa propuesta en un chat de WhatsApp, donde encontró que a “18 de los presidentes les gustó la idea”, según dijo.

Cabe aclarar que todavía no existe ninguna mención oficial por parte de alguno de los clubes, que tienen que presentar ante la Dimayor ese tipo de cambio, que en el fútbol argentino ya causó controversia. Lo cierto es que Casale puso el tema sobre la mesa.

“Mire lo de Argentina, están dando tres títulos por año. Damos un título por semestre y una estrella al mejor de la reclasificación, y esos tres cupos son para Copa Libertadores”, aseguró en ESPN, replicado por Infobae.

El asunto todavía no toma vuelo y queda por esperar si avanza con éxito entre los directivos o simplemente se queda como parte de una anécdota, a pesar de lo sucedido en otros países.

¿Cómo fue el nuevo título que se entregó en Argentina?

En Argentina, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) entregó un nuevo título denominado ‘Campeón de Liga’ a Rosario Central por haber terminado en lo más alto de la Tabla Anual, que suma los puntos acumulados en los torneos Apertura y Clausura de la temporada 2025.

Lo sorprendente del reconocimiento es que no formaba parte del reglamento inicial para este año: fue decidido “en caliente” por el Comité Ejecutivo de la Liga Profesional, por unanimidad, para premiar al equipo que más consistencia mostró a lo largo de todo el año.

De hecho, el trofeo fue entregado antes de que comenzaran los playoffs del Clausura, en un acto más administrativo que deportivo, con la dirigencia del club, el técnico Ariel Holan y figuras como Ángel Di María presentes en la sede de la Liga.

El nuevo título también conlleva una estrella más para Rosario Central en su palmarés. Según la AFA, este galardón permanecerá para futuras temporadas y servirá para distinguir al club con el mejor rendimiento anual, algo que hasta ahora no estaba oficialmente reconocido.

La decisión provocó polémica: algunos la ven como una medida abrupta y arbitraria por parte de la dirigencia, ya que altera el sistema tradicional de competiciones.

También ha causado debates sobre el significado deportivo de este título, al tratarse de un reconocimiento de constancia más que de un campeonato definido por una final o un partido decisivo.

¿Cuáles son los equipos con más títulos en Colombia?

Atlético Nacional es el equipo con más títulos oficiales en Colombia, pues según el palmarés actualizado, Nacional ha conquistado 36 títulos oficiales, incluyendo ligas, Copas Colombia, Superligas y trofeos internacionales.

El segundo equipo con más reconocimiento es Millonarios, que cuenta con 23 títulos oficiales, en palmarés que combina estrellas de liga con otros trofeos nacionales como Copas Colombia y Superligas.

Le sigue Independiente Santa Fe, con 18 títulos oficiales, lo que lo posiciona entre los más ganadores del país. Otro club importante es América de Cali, con 17 títulos según ese ranking.

Junior de Barranquilla también aparece entre los equipos con más trofeos, con 14 títulos. Por su parte, Deportivo Cali acumula 12 títulos oficiales, entre ligas, copas y superligas. Finalmente, Independiente Medellín ha conseguido 9 títulos oficiales.

