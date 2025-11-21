Millonarios sigue en su proceso de renovación de cara a 2026, pues después de una temporada para el olvido, en el que quedó eliminado de la Copa Colombia contra Envigado y luego de la Liga de forma prematura, busca armarse de la mejor manera para volver a ser protagonista.

Ahora, no solo es cuestión de jugadores, sino que también de su parte directiva, ya que las contrataciones que se hicieron para este segundo semestre, por ejemplo, no estuvieron a la altura y ahí llegaron las críticas, puesto que jugadores como Edwin Mosquera, Guillermo de Amores y más no rindieron como debían.

Uno de los cambios que planea hacer el equipo es con respecto a su dirección deportiva, teniendo en cuenta que desde hace un tiempo se viene hablando de la salida del ‘Gato’ Pérez, pero hasta ahora no se ha concretado nada.

En las últimas horas surgió el nombre del que sería su reemplazo y la verdad, entre los hinchas gusta, puesto que ya tuvo experiencia en Argentina con algunos de los equipos más importantes.

¿Quién será el director deportivo de Millonarios?

Según informaron periodistas como Guillermo Arango y Mariano Olsen, el que asumiría ese puesto sería Ariel Michaloutsos, quien estuvo en ese cargo en equipos como River Plate y Neweell’s Old Boys.

🚨🇦🇷 El argentino Ariel Michaloutsos sería el nuevo director deportivo de @MillosFCoficial 📝 Restan algunos detalles para confirmar su llegada al club. Trabajó en River y recientemente en Newell’s Old Boys. 🤝 Ampliación a la info de @olsendeportes pic.twitter.com/SbDlYwGrr0 — Guillermo Arango (@guilloarango) November 21, 2025

La idea es que la experiencia sea muy útil para armar un equipo competitivo pensando en 2026, pues según Olsen, el argentino es muy estudiado, dedicado y tiene una gran base de datos de jugadores que pueden ser importantes.

Su objetivo es analizar bien el equipo que hay, gestionar salidas y negociar llegadas de jugadores de renombre, tal como lo hacía Ricardo Salazar antes de fallecer.

Por lo pronto, según Arango, faltan pocos detalles para que se haga oficial, pero hay que esperar que el club lo comunique, al tiempo que informe el puesto que asumiría Pérez dentro de las directivas del club.

Cabe recordar que para 2026, Millonarios jugará los torneos nacionales, pero está pendiente de si logra la clasificación a la Copa Sudamericana, lo que solo se le caería si Fortaleza sale campeón de la Liga BetPlay.

