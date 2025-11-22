Millonarios dio un paso importante hacia la consolidación de un proyecto deportivo serio y estructurado al anunciar este sábado 22 de noviembre la contratación del argentino Ariel Michaloutsos como nuevo director deportivo del club.

La noticia, que fue recibida con entusiasmo por parte de la afición, responde a una demanda de los hinchas de contar con una gestión profesional y moderna dentro de la organización deportiva del equipo bogotano.

Michaloutsos, cuya presentación oficial se realizará la próxima semana, llega con una sólida trayectoria en el fútbol argentino, tanto en clubes de primera línea como en el ámbito académico.

▶️ Ariel Michaloutsos, nuevo Director Deportivo de Millonarios FC. Será presentado de manera oficial la próxima semana. Más información en https://t.co/WG6h86KKWY pic.twitter.com/ONFUoDyWAw — Millonarios FC (@MillosFCoficial) November 22, 2025

Su perfil combina experiencia en dirección deportiva, análisis de datos aplicados al fútbol y formación en docencia universitaria, lo que sugiere un enfoque integral y metodológico para la planificación deportiva de Millonarios.

El nuevo director deportivo es docente especializado en dirección deportiva y cuenta con un Máster Superior en Big Data aplicado al fútbol, así como un Máster en Sport Data Campus. Además, es docente ATF, un reconocimiento que refuerza su perfil académico y su capacidad de implementar estrategias basadas en datos, planificación estratégica y metodología corporativa.

La carrera de Michaloutsos incluye pasos destacados en clubes históricos del fútbol argentino. Entre 2017 y 2019 lideró el área de captación y visorías de Newell’s Old Boys, y más tarde se desempeñó como secretario técnico y director deportivo en la misma institución hasta 2022.

Posteriormente, formó parte del staff técnico de River Plate como secretaría técnica y director de área de investigación deportiva, cargos que le permitieron consolidar su conocimiento sobre la gestión de talentos, análisis de rendimiento y estructura de clubes de alto nivel.

Además de su experiencia profesional, Michaloutsos es autor del libro ‘Dirección Deportiva’, en el que comparte su visión sobre la gestión integral del fútbol moderno, combinando la planificación estratégica con la interpretación de datos y la formación de equipos competitivos.

Su llegada a Millonarios no solo implica un cambio en la dirección deportiva, sino también un enfoque innovador que integra investigación, análisis estadístico y decisiones basadas en información precisa.

Para muchos hinchas, la contratación de Ariel representa una señal de que el club no solo busca resultados inmediatos, sino construir un proyecto sólido a largo plazo. La expectativa está centrada en cómo su experiencia internacional y su formación académica contribuirán a fortalecer la estructura del equipo, desde la captación de talentos hasta la planificación de competiciones y el desarrollo integral de los jugadores.

Millonarios, que ha tenido altibajos en los últimos años, parece decidido a dar un giro hacia la profesionalización de todas las áreas del club. Con Michaloutsos al frente de la dirección deportiva, la institución espera establecer procesos más rigurosos, basados en datos, investigación y estrategias que potencien tanto el rendimiento del primer equipo como la formación de jóvenes promesas en las divisiones menores.

