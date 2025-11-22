El Club Atlético Lanús vivió una noche histórica este sábado 22 de noviembre, al consagrarse campeón de la Copa Sudamericana 2025 tras vencer al Atlético Mineiro por 5–4 en la tanda de penales, luego de un 0–0 en los 120 minutos jugados en el Estadio Defensores del Chaco, en Paraguay.

El recorrido de Lanús en el torneo estuvo marcado por la constancia. En la fase de grupos, el equipo dirigido por Mauricio Pellegrino finalizó invicto, con tres victorias y tres empates, lo que le permitió liderar el Grupo G.

En los octavos de final, superó a Central Córdoba de Santiago del Estero en una serie decidida por penales (4–2) tras empatar ambos partidos 1–0. En cuartos, sorprendió al imponerse al Fluminense con un global de 2–1.

La semifinal fue quizá la prueba más dura: tras un 2–2 en Santiago de Chile ante la Universidad de Chile, Lanús resolvió la serie en casa gracias a un tanto de Rodrigo Castillo, quien ya había marcado en la ida. Con ese 1–0, el “Granate” selló su presencia en la final.

Cómo fue la final ante Atlético Mineiro

En un partido equilibrado, apenas hubo llegadas claras para ambos bandos. El duelo se alargó hasta los tiempos extra, pero ninguno logró romper la paridad. Finalmente, todo se definió en los penales, donde Lanús se impuso por 5–4.

Este título marca la segunda vez que el club granate gana la Sudamericana (la primera fue en 2013). Además, con esta victoria, el equipo se asegura un lugar directo en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 y la posibilidad de jugar la Recopa Sudamericana contra el campeón de la Libertadores.

Para Lanús, este título es más que un trofeo: reafirma su identidad continental. Con 14 participaciones en la Copa Sudamericana, es uno de los clubes argentinos más relacionados con este certamen.

