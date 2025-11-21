El itinerario del Atlético Bucaramanga terminó convertido en un problema mayúsculo a menos de 24 horas de su partido por la segunda fecha de los cuadrangulares.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Tabla de posiciones de la Liga BetPlay (grupo B) con victoria de Bucaramanga sobre Santa Fe)

La delegación permanece atrapada en el aeropuerto El Dorado, en Bogotá, después de que su vuelo hacia Ibagué no pudiera despegar por razones que, según el club, son “de fuerza mayor”.

La escuadra ‘leoparda’ explicó que la aerolínea les notificó una reprogramación para la mañana del día del encuentro, un ajuste que rompe de lleno la exigencia reglamentaria: los equipos deben instalarse en la ciudad donde juegan con mínimo 24 horas de antelación. Esa condición, clave para la preparación y la equidad de la competencia, quedó en el aire.

Lee También

📄𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐝𝐨 𝐎𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥: Retraso en el vuelo hacia Ibagué. pic.twitter.com/zg48hG77nF — Atlético Bucaramanga (@ABucaramanga) November 21, 2025

>

Atlético Bucaramanga hace petición a la Dimayor

Ante el panorama, la institución insistió en que está a la espera de una respuesta inmediata de la Dimayor, encabezada por Carlos Mario Zuluaga, con el fin de garantizar igualdad deportiva y el respeto por las normas. Mientras tanto, el club adelanta gestiones para reducir el impacto logístico y deportivo que genera el inesperado retraso.

El Bucaramanga agradeció la comprensión de sus hinchas y anunció que comunicará cualquier novedad a medida que avance la situación.

* Pulzo.com se escribe con Z