América de Cali no está viviendo días muy sencillos recientemente, pues el equipo no está teniendo el mejor juego y parece que el rendimiento ha bajado justo en la parte definitiva del campeonato.

Y es que en la última fecha del todos contra todos, cayó goleado con Independiente Medellín en condición de visitante, luego quedó eliminado de la Copa Colombia a manos de Atlético Nacional y en la noche de este jueves, 20 de noviembre, nuevamente volvió a caer con el equipo antioqueño en la primera fecha de los cuadrangulares.

Esto ha causado muchas críticas por parte de la hinchada al cuerpo técnico, ya que no puede ser que en este momento vayan a perder todo lo construido a lo largo del campeonato.

Ante esto, luego del compromiso en el que cayó por 1-0, el encargado del equipo en los partidos, Alex Escobar, salió a dar la cara y aseguró que no van a ser la “cenicienta” de nadie, sino que van a competir.

“América es un grande y hoy peleó, no es ninguna cenicienta. América va a luchar, va a pelear, el grupo está fuerte. Hoy bajo su estructura mostró competitividad, vamos con lo que tenemos y con el alma. Tenemos dos partidos seguidos de local que si ganamos esos dos partidos ‘mamita, querida’“, comenzó diciendo el entrenador encargado.

Y agregó: “La historia siempre va a estar. América no es ninguna cenicienta, va a pelear con las herramientas que tiene, con el alma, con su mística, con el fuego sagrado, vamos a darlo todo para darle una alegría a los hinchas. Este plantel vienen peleando con adversidades y todo pero ahí estamos”.

Ante esto, lo que pretende el entrenador es que los aficionados no se bajen del barco, ya que todavía quedan 15 puntos en disputa y cualquier cosa puede pasar en los dos grupos de los cuadrangulares semifinales.

Cuándo vuelve a jugar el América de Cali

Por lo pronto, los jugadores regresarán a la capital del Valle del Cauca para recuperarse y preparar el siguiente compromiso, el cual será frente al Junior de Barranquilla el próximo domingo, 23 de noviembre, a partir de las 8:00 de la noche en el estadio Pascual Guerrero.

