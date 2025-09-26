Este viernes, 26 de septiembre, se confirmó una noticia que afecta de gran manera al América de Cali: el futbolista Rodrigo Holgado, quien representa a la Selección de Malasia, fue sancionado por la Fifa y estará fuera de las canchas por un total de 12 meses.

En un comunicado publicado por el comité disciplinario de la Fifa, quedó en evidencia que la Asociación de Fútbol de Malasia falsificó y manipuló algunos documentos para que siete jugadores en total los pudieran representar, lo cual rompe las reglas de la Federación.

En total fueron siete jugadores: Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Holgado, Joao Brandao, Jon Irazábal, Hector Hevel, Imanol Machuca, Jon Irazábal.

“El comité disciplinario de la FIFA ha impuesto sanciones a la Asociación de Fútbol de Malasia y a siete jugadores por infringir el artículo 22 del Código Disciplinario de la Fifa relativo a la falsificación y la adulteración”, comenzó explicando la Fifa.

Los siete jugadores hicieron parte del equipo en el compromiso contra Vietnam correspondiente a las clasificatorias de la Copa de Asia que se llevó a cabo el pasado 10 de junio, por lo que las sanciones fueron:

Multa de 350.000 francos suizos a la Asociación de Fútbol de Malasia.

Multa de 2.000 francos suizos (9’000.000 de pesos) a los jugadores involucrados.

Sanción de 12 meses sin actividad deportiva para los siete futbolistas involucrados.

Este es el comunicado de la Fifa:

¡ATENCIÓN! La @FIFAcom sanciona a la Federación de Futbol de Malasia por haber utilizado documentación manipulada y sanciona a 7 jugadores entre ellos Rodrigo Holgado de @AmericadeCali con 12 meses de suspensión de toda actividad relacionada con el fútbol. pic.twitter.com/v7JpyyTsHQ — #ZonaLibreDeHumo (@ZonaLibreDeHumo) September 26, 2025

Cabe destacar que la sanción comienza a aplicar de inmediato, por lo que el jugador quedará por fuera de las canchas hasta, por lo menos, el 26 de septiembre de 2026, afectando notablemente la carrera deportiva del jugador, teniendo en cuenta que ya tiene 30 años.

Cabe recordar que este año, el jugador nacido en Buenos Aires, Argentina, había disputado 28 partidos, en los cuales había anotado 7 goles. Sin embargo, más allá de su registro goleador, era importante en el funcionamiento del cuerpo técnico.

Qué dijo América por la sanción de Rodrigo Holgado

Ante esto, América de Cali anunció que tanto el jugador como la Asociación impondrán los recursos correspondientes para que esa sanción no se haga efectiva.

Este fue el comunicado:

📄 Comunicado oficial | Rodrigo Holgado. pic.twitter.com/2ZlGWRfIno — América de Cali (@AmericadeCali) September 26, 2025

