Este sábado, 18 de octubre, se llevó a cabo un nuevo clásico vallecaucano en el estadio del Deportivo Cali en Palmira, un compromiso muy importante porque ambos equipos necesitaban de la victoria para acercarse más a la clasificación a los cuadrangulares semifinales.

De hecho, en los aficionados ‘Azucareros’ había mucha ilusión porque en su estadio las cosas suelen salir bien, pero en esta oportunidad su rival fue mejor y terminó llevándose la victoria por 0-2 gracias a los goles de Christian Barrios y Josen Escobar.

Este fue un resultado que cayó como balde de agua fría al equipo de Alberto Gamero, ya que lo aleja de las aspiraciones de clasificar, pese a que aún quedan algunos compromisos importantes.

En los otros resultados del día, Deportivo Pasto empató 2-2 con Nacional, al cual otra vez le cobraron un penalti a favor bastante discutido, mientras que Águilas Doradas derrotó 1-0 a Alianza.

Finalmente, Junior, equipo que va bastante bien este torneo, le dio vuelta y en los últimos minutos derrotó 3-2 al Deportivo Pereira, que dejó ir una gran oportunidad de seguir acercándose a las primeras posiciones.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay

Con estos resultados, la tabla de posiciones quedó de la siguiente manera:

Equipo Puntos 1. Junior 31 2. Bucaramanga 30 3. Medellín 30 4. Nacional 28 5. Fortaleza 28 6. Tolima 23 7. Llaneros 22 8. Santa Fe 21 9. Águilas Doradas 21 10. América de Cali 20 11. Alianza FC 20 12. Deportivo Cali 20 13. Once Caldas 19 14. Deportivo Pereira 18 15. Unión Magdalena 18 16. Millonarios 17 17. Envigado 16 18. Deportivo Pasto 13 19. Boyacá Chicó 13 20. La Equidad 11

Qué partidos siguen en la Liga BetPlay

Cabe recordar que por cuestiones de votaciones y demás, varios compromisos de este domingo tuvieron que moverse por falta de apoyo policial. Ante esto, el único juego será el de Llaneros vs. Once Caldas (sin Dayro Moreno) a las 4:10 de la tarde.

Luego, los otros compromisos serán:

Lunes 20 de octubre

La Equidad vs. Deportes Tolima: 6:00 de la tarde.

Medellín vs. Santa Fe: 8:10 de la noche

Martes 21 de octubre:

Millonarios vs. Bucaramanga: 6:00 de la tarde.

