Este sábado, 18 de octubre, se llevó a cabo un nuevo clásico vallecaucano en el estadio del Deportivo Cali en Palmira, un compromiso muy importante porque ambos equipos necesitaban de la victoria para acercarse más a la clasificación a los cuadrangulares semifinales.
De hecho, en los aficionados ‘Azucareros’ había mucha ilusión porque en su estadio las cosas suelen salir bien, pero en esta oportunidad su rival fue mejor y terminó llevándose la victoria por 0-2 gracias a los goles de Christian Barrios y Josen Escobar.
Este fue un resultado que cayó como balde de agua fría al equipo de Alberto Gamero, ya que lo aleja de las aspiraciones de clasificar, pese a que aún quedan algunos compromisos importantes.
En los otros resultados del día, Deportivo Pasto empató 2-2 con Nacional, al cual otra vez le cobraron un penalti a favor bastante discutido, mientras que Águilas Doradas derrotó 1-0 a Alianza.
Finalmente, Junior, equipo que va bastante bien este torneo, le dio vuelta y en los últimos minutos derrotó 3-2 al Deportivo Pereira, que dejó ir una gran oportunidad de seguir acercándose a las primeras posiciones.
Tabla de posiciones de la Liga BetPlay
Con estos resultados, la tabla de posiciones quedó de la siguiente manera:
|Equipo
|Puntos
|1. Junior
|31
|2. Bucaramanga
|30
|3. Medellín
|30
|4. Nacional
|28
|5. Fortaleza
|28
|6. Tolima
|23
|7. Llaneros
|22
|8. Santa Fe
|21
|9. Águilas Doradas
|21
|10. América de Cali
|20
|11. Alianza FC
|20
|12. Deportivo Cali
|20
|13. Once Caldas
|19
|14. Deportivo Pereira
|18
|15. Unión Magdalena
|18
|16. Millonarios
|17
|17. Envigado
|16
|18. Deportivo Pasto
|13
|19. Boyacá Chicó
|13
|20. La Equidad
|11
Qué partidos siguen en la Liga BetPlay
Cabe recordar que por cuestiones de votaciones y demás, varios compromisos de este domingo tuvieron que moverse por falta de apoyo policial. Ante esto, el único juego será el de Llaneros vs. Once Caldas (sin Dayro Moreno) a las 4:10 de la tarde.
Luego, los otros compromisos serán:
Lunes 20 de octubre
- La Equidad vs. Deportes Tolima: 6:00 de la tarde.
- Medellín vs. Santa Fe: 8:10 de la noche
Martes 21 de octubre:
- Millonarios vs. Bucaramanga: 6:00 de la tarde.
