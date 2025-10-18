Este domingo, sobre las 2:10 de la tarde, Once Caldas se juega un partido muy importante en sus aspiraciones de conseguir la clasificación a los cuadrangulares semifinales del fútbol colombiano, pues visita a Llaneros en la ciudad de Villavicencio y casi que es obligatorio ganar para seguir en la pelea.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Once Caldas renace: la estrategia de Herrera y el poder emocional que impulsa el sueño de clasificar)

De hecho, el técnico Hernán Darío Herrera convocó a sus fichas más fuertes para este encuentro, pero al salir la lista, los aficionados se sorprendieron porque faltaba una ficha clave: Dayro Mauricio Moreno, el goleador.

Estos son los convocados para este encuentro:

Lee También

¡Ya están los convocados!

Mañana salimos con toda 💪🏻 estos guerreros van a dejar el alma por nuestros colores. 🔥 No importa dónde juegue el BLANCO, todos alentamos juntos#MiVidaMiEquipo pic.twitter.com/Tw85XlZMuN — 🏆 Once Caldas ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@oncecaldas) October 18, 2025

Y es que la sorpresa estuvo porque luego de la eliminación de la Copa Sudamericana a manos de Independiente del Valle, el delantero solo ha disputado cuatro encuentros y pocos los 90 minutos, por lo que la incertidumbre se hace presente.

Ante esta situación, el medio manizaleño La Patria, uno de los más importantes de la región, dijo qué está pasando con el delantero y todo rondaría por la indisciplina.

“La Patria intentó conocer los motivos por los cuales Dayro Moreno no viajó a Villavicencio y las fuentes consultadas prefirieron guardar silencio. Sin embargo, este medio sabe que después del juego con Independiente del Valle, el goleador tolimense ha cometido varios actos contra la disciplina del Club, motivo por los cuales ha perdido la titularidad”, explicó el medio citado.

Y es que lo llamativo es que tal como contó el periodista Juan Esteban Londoño, el jugador sí viajó con el equipo a Pereira para volar a Villavicencio, pero luego de una charla en el aeropuerto se tomó la decisión de no llevarlo a este compromiso tan importante.

(Ver también: Dayro Moreno desafía la edad: el colombiano que reescribe la historia goleadora en la Copa Sudamericana)

Cabe recordar que actualmente Once Caldas marcha trece con 19 puntos, a solo dos del octavo, por lo que hay ilusión con ganar el partido y así meterse a la fiesta de los ocho.

* Pulzo.com se escribe con Z