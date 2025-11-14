Así como un periodista de Win Sports sorprendió a un colega ante cámaras, los representantes de América no ocultaron su reacción al conocer los rivales que tendrán en los grupos de los cuadrangulares de la Liga Betplay en 2025.

Lo llamativo del momento fue que se presentó en plena transmisión en vivo de la rueda de prensa posterior a la derrota contra Independiente Medellín en la última jornada de la fase de todos contra todos.

El momento resultó tan particular que muy pronto se hizo viral en redes sociales, debido a la inesperada respuesta por parte de quien dio la cara ante los comunicadores en ese momento.

Video de reacción de América por grupos de cuadrangulares en Liga Betplay

Alex Escobar, asistente técnico de América de Cali, no ocultó frente a los periodistas su preocupación, algo que dejó en evidencia con un gesto en su rostro al escuchar quiénes serán sus rivales.

Un comunicador le contó en vivo que enfrentará a Medellín, Nacional y Junior, lo que llevó a una reacción que para muchos parecería impensada si se tiene en cuenta la tradición del equipo caleño.

Lo cierto es que hay motivos para la respuesta espontánea del apodado ‘Pibe del barrio obrero’, si se tiene en cuenta que precisamente ‘el Poderoso’ y los verdolagas vienen de vencerlos con facilidad recientemente.

De hecho, Atlético Nacional goleó 4-1 a América en la semifinal de la Copa Colombia, que este domingo se define en el duelo de vuelta en el estadio Pascual Guerrero de Cali, como un gran reto para los vallecaucanos.

A estos dos rivales se le suma Junior de Barranquilla, cuya nómina es una de las más fuertes en la actualidad del fútbol colombiano, en un torneo en el que estuvo como líder durante buena parte del campeonato presente.

Lo llamativo es que el primer partido de los cuadrangulares por el grupo A para América es de visitante contra Nacional en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, reto clave para ambos.

Por ahora queda ver si esta particular escena del representante escarlata queda como una anécdota o se convierte en un presagio de cara a los choques que se vienen en adelante.

¿Cómo quedaron los cuadrangulares en la Liga Betplay del Clausura 2025?

En el principal torneo de Dimayor de Colombia, los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay 2025 quedaron conformados de la siguiente manera:

Grupo A : Medellín, Nacional, Junior y América.

: Medellín, Nacional, Junior y América. Grupo B: Tolima, Bucaramanga, Fortaleza y Santa Fe.

En el Liga BetPlay Dimayor del Clausura 2025 de Colombia, los ocho equipos que avanzaron a los cuadrangulares semifinales fueron: Independiente Medellín (1.º lugar con 40 puntos), Deportes Tolima (2.º, 38 puntos), Atlético Nacional (3.º, 37 puntos), Atlético Bucaramanga (4.º, 37 puntos), Junior de Barranquilla (5.º, 35 puntos), Fortaleza CEIF (6.º, 35 puntos), Independiente Santa Fe (7.º, 31 puntos) y América de Cali (8.º, 29 puntos).

Para el sorteo de los cuadrangulares, los dos primeros equipos, Independiente Medellín y Deportes Tolima, ocuparon directamente el primer lugar de cada grupo según su posición en la fase regular. Además, el “punto invisible” (ventaja de la fase regular) fue otorgado a esos dos equipos para esta instancia.

En cuanto a la conformación de los grupos en los cuadrangulares, se estableció que los cabezas de serie se ubicaron en la primera casilla de cada grupo y el resto se distribuyó según sorteo, de modo que cada grupo quedó equilibrado en niveles de competencia.

Este formato permite que los ocho equipos clasificados disputen la semifinal en dos grupos y que el campeón o finalista salga de ese tramo, lo cual en esta edición causó gran expectativa por la calidad de los equipos que accedieron, incluyendo históricos como Nacional o América y sorpresas como Fortaleza.

