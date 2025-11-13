Emocionante última fecha de la Liga BetPlay se llevó a cabo este jueves, 13 de noviembre, en los distintos escenarios deportivos del país, pues hubo siete compromisos de forma simultánea buscando a los clasificados a los cuadrangulares de la Liga BetPlay.

De hecho, la tabla de posiciones cambió bastante, pues al final Tolima ganó y se montó al segundo lugar de la tabla, mientras que en la parte baja los resultados hicieron que unos salieran y otros entraran a la fiesta de los ocho.

Al final, la mayoría de los equipos más grandes del país logró meterse a las finales, como el caso de Atlético Nacional, Junior de Barranquilla y el campeón actual del fútbol colombiano, Independiente Santa Fe.

Clasificados a los cuadrangulares de la Liga BetPlay

Con los resultados de la última jornada, los clasificados a las finales del segundo semestre del año son:

Independiente Medellín (punto invisible). Deportes Tolima (punto invisible). Atlético Nacional. Atlético Bucaramanga. Junior. Fortaleza. Santa Fe. América de Cali.

Cómo quedaron los grupos de los cuadrangulares

Así las cosas, la Dimayor de inmediato hizo el sorteo para conocer cómo quedaron los grupos, teniendo en cuenta que la idea es comenzar de una vez este fin de semana con los primeros compromisos.

Los grupos quedaron de la siguiente manera:

Grupo A:

Independiente Medellín.

Atlético Nacional.

Junior.

América de Cali.

Grupo B:

Deportes Tolima.

Atlético Bucaramanga.

Fortaleza.

Santa Fe.

Cabe destacar que en esta parte del campeonato ya no solo se compite por el título, que es el objetivo principal, sino que también se tomarán en cuenta cuestiones como la reclasificación para conocer qué equipos van a torneos internacionales, recordando que el campeón tendrá cupo en la fase de grupos de la Libertadores y los dos mejores ubicados en la tabla anual en la fase previa.

Los siguientes tres tendrán cupo a Sudamericana, junto al campeón de la Copa Colombia que puede ser Medellín, Nacional o América de Cali.

