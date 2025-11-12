Este jueves, 13 de noviembre, sobre las 7:00 de la noche, se disputará la última fecha del todos contra todos en el fútbol profesional colombiano, una jornada muy importante porque se definirán los equipos que se ganan el punto invisible, los clasificados y los que definitivamente salen a vacaciones de forma prematura.

Uno de los compromisos más importantes es el que protagonizan Independiente Santa Fe y Alianza FC, ya que están octavo y noveno, respectivamente, y por eso cualquier gol puede cambiar la tabla de posiciones.

De hecho, las cuentas son claras: si Santa Fe gana, clasifica; si empata debe esperar el resultado del América de Cali y si pierde, Alianza se clasifica y deja por fuera al ‘Cardenal’.

Sin embargo, desde Valledupar lanzaron una llamativa alerta, ya que el presidente de Alianza, Carlos Ferreira, aseguró que tiene temor por este compromiso.

Luego de la victoria sobre Boyacá Chicó, el presidente de la institución dijo: “Estamos muy contentos, felices, pero sobre todo por lo que va a pasar el jueves en El Campín. No olvidemos que Alianza es un equipo que hasta ahora está comenzando, que la ciudad de Valledupar es una ciudad desconocida para el fútbol, pero tengo temor“.

Y agregó: “Tengo temor de que la gran prensa capitalina nos presione. Invito al ‘fair play’ deportivo y a que todo sea manejado con transparencia. No dudo de la honestidad de los árbitros, pero sí tengo temor por las presiones que ellos puedan sentir, no solamente de la prensa, para Win es importante que esté el fútbol de Bogotá, sino de la dirigencia capitalina”.

‼️😳“TENGO TEMOR. Para Win es importante que pase Santa Fe. Espero que todo sea manejado con transparencia.” 🗣️ Carlos Ferreira, presidente de Alianza de Valledupar, previo al duelo vital ante Santa Fe. Prácticamente el que pierda queda eliminado y el ganador clasifica. pic.twitter.com/Et8nHiKUgw — Toque Sports (@ToqueSports) November 12, 2025

Finalmente, Ferreira aseguró que iba a hablar con Dimayor para que se pusiera un árbitro de categoría, por lo que se designó a John Ospina, quien es uno de los más importantes del rentado nacional.

Lo cierto es que más allá de esta advertencia, el partido que se jugará este jueves en el Campín a las 7:00 de la noche promete ser muy importante, y usted podrá seguir la reacción en Las Narratones de Pulzo Deportes.

