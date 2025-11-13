En un un paso significativo en su estrategia de formación deportiva Millonarios Fútbol Club anunció una amplia convocatoria de talentos dirigida tanto a mujeres como a hombres. El objetivo primordial de estas pruebas es nutrir las diferentes categorías del club con la próxima generación de futbolistas profesionales.

Esta iniciativa subraya el compromiso de la institución con el desarrollo del deporte base, buscando en el talento nacional la materia prima para futuras glorias en el equipo ‘embajador’. Al ser pruebas gratuitas, el club busca eliminar barreras económicas, garantizando que el acceso a la oportunidad de formarse sea puramente meritocrático y así mejorar las posibilidades de acceder a torneos internacionales, ya que con la eliminación prematura de la Liga BetPlay II 2025, el club debe tirar números para aspirar a Libertadores o Sudamericana.

La comisión técnica de Millonarios jugará un papel central en el proceso de selección. Los aspirantes serán evaluados bajo criterios rigurosos y multifacéticos. La selección se basará no solo en el rendimiento técnico, físico y táctico individual, sino también, y de manera crucial, en la comprensión e internalización del modelo de juego institucional. Aquellos interesados en ser considerados en esta convocatoria, solo deben dar clic en este enlace.

Las veedurías se llevarán a cabo el 19, 20 y 21 de noviembre de 2025, entre las 4:00 p. m. y 6:00 p. m. la sede Norte-Xcoli. Esto asegura que los nuevos talentos no solo sean atléticamente dotados, sino que también se adapten rápidamente a la filosofía y estilo que históricamente ha caracterizado al equipo. Este enfoque garantiza una integración orgánica y efectiva al ADN deportivo del club.

Los deportistas que logren superar estas pruebas de alto nivel tendrán la oportunidad de integrarse a programas exclusivos del club, como el ‘Plan Dorado’ y el ‘Plan Embajador 2026’. Estos planes representan la élite de la formación juvenil de Millonarios, ofreciendo un currículo intensivo y especializado diseñado para moldear a los jóvenes talentos en atletas de clase profesional. La inclusión en estos programas no es solo un reconocimiento al talento actual, sino también una inversión a largo plazo, con la meta clara de que estos jugadores se conviertan en pilares fundamentales del primer equipo de cara al futuro cercano.

¿Qué es el ‘Plan Dorado’ y el ‘Plan Embajador 2026’?

El ‘Plan Dorado’ y el ‘Plan Embajador 2026’ no son solo nombres, sino la espina dorsal de una estrategia institucional diseñada para blindar y potenciar los procesos formativos y competitivos de los jóvenes talentos de Millonarios FC. Estos programas duales buscan asegurar que la cantera se convierta en una fuente constante y calificada de futuros jugadores de élite, marcando una clara apuesta del club por el desarrollo interno y la proyección a largo plazo de sus promesas deportivas.

Bajo este esquema, los juveniles reciben un paquete completo de herramientas técnicas, metodologías de vanguardia y formación integral que buscan potenciar su desempeño físico, táctico y mental. Como banco de pruebas y vitrina para medir su evolución, los embajadores de Millonarios tienen una agenda competitiva de primer nivel, que incluye la participación en torneos clave como el exigente Torneo Nacional Interclubes Difútbol, la Liga de Fútbol de Bogotá, la Copa Metropolitana, y los influyentes Festival Baby Fútbol y Chiquifútbol.

Así se dividen las categorías y los horarios de veeduría en la sede Norte-Xcoli para que asista:

‘Plan Dorado’: categorías 2008 a 2015, 2016 (embajador intensivo) y femenina juvenil: 19, 20 y 21 de noviembre de 2024, entre las 4:00 p.m. y 6:00 p.m.

(embajador intensivo) y femenina juvenil: 19, 20 y 21 de noviembre de 2024, entre las 4:00 p.m. y 6:00 p.m. ‘Plan Embajador’: 2008 a 2017, femenina prejuvenil y femenina infantil: 19, 20 y 21 de noviembre de 2024, entre las 4:00 p.m. y 6:00 p.m.

