Los hinchas de Millonarios no están muy felices con lo que está pasando con el equipo, pues después de ganarle a Santa Fe y sentir la ilusión de que el objetivo se iba a conseguir, en la noche de este miércoles volvió a dejar puntos en el camino luego de empatar con el Once Caldas de Manizales.

Así, las eliminación quedó casi que consumada, ya que aunque matemáticamente hay algunas opciones, realmente se necesita un milagro para que Millonarios avance a los cuadrangulares semifinales.

Es más, lo que necesita Millonarios, que claramente ya no depende de sí mismo, es:

Ganar los compromisos frente a Envigado y Boyacá Chicó, ambos en condición de visitante, para llegar a 28 puntos.

Que Águilas Doradas pierda los dos compromisos que le quedan para que pare en 27 puntos.

Que Alianza FC pierda con Boyacá Chicó y empate con Santa Fe para que quede con 27 puntos.

Que Santa Fe no gane ninguno de los dos partidos que le quedan.

Que Llaneros solo sume dos puntos máximo en los tres partidos que le quedan: contra Nacional, Tolima y Envigado.

Que América no gane en dos de los tres partidos que le quedan.

Que Once Caldas pierda al menos uno de los partidos que le quedan, recordando que se enfrenta a Deportivo Pasto y Deportivo Cali.

Estas cuentas lo que significan es que el conjunto ‘Embajador’ está en un 99 % eliminado del campeonato colombiano, ya que es muy complicado que todos esos elementos coincidan.

Ahora, más allá de la clasificación, el equipo igual necesita sumar los seis puntos que le restan por el tema de la reclasificación (la sumatoria de todo el año), ya que por este ítem todavía tiene la posibilidad de clasificar a torneo internacional el próximo año. Es más, Libertadores no será, pero quizá sí le alcanza para la Sudamericana contando también con el que quede campeón de la liga este año.

Lo cierto es que más allá de todo esto, el resultado es reflejo de la mala gestión de las directivas desde inicio de torneo, ya que se fueron jugadores como Montero, Ruiz, Cataño, Falcao, Palacios y más y sus reemplazos nunca estuvieron a la altura. Por eso mismo se espera que no se cometa el mismo error en 2026, sino que se arme una nómina mucho más fuerte que vuelva a competir por los títulos.

