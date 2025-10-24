Más allá del bajo nivel deportivo de Millonarios a lo largo de la Liga BetPlay, uno de los temas que más tiene molestos a los hinchas es precisamente el de Néyser Villarreal, el jugador que fue figura con la Selección Colombia en el Mundial Sub-20.

Y es que el equipo esperaba al jugador desde el pasado lunes para que se reintegrara a los entrenamientos, ya que si bien estaba sancionado y ya tiene un preacuerdo con otro equipo, igual todavía tiene contrato y por eso debe sumarse hasta que este finalice.

Sin embargo, tal como ocurrió en el Sudamericano, el jugador está feliz de vacaciones y por eso no se ha presentado, lo cual ha ocasionado gran molestia en la hinchada y el mismo equipo, el cual sacó un comunicado informando su situación.

Luego del tercer puesto logrado en el pasado Mundial sub 20 de Chile, el defensor Carlos Sarabia se reintegró a trabajos. Ya completa una semana de entrenamientos con el grupo. Por su parte, Neiser Villareal no se ha presentado ni se ha comunicado. Millonarios FC ya le notificó… pic.twitter.com/IJJ4X6o6xo — Millonarios FC (@MillosFCoficial) October 23, 2025

Dónde está Néyser Villarreal

Ante esto, el que dio la cara por él fue el técnico de la Selección Colombia César Torres, quien aseguró que habló con él y le recomendó que se presente de forma urgente para terminar su vínculo de la mejor manera.

En diálogo con DSports, Torres dijo: “Yo hablé con él. Me dijo que estaba donde la mamá y yo le dije que necesitaba que se presentara urgentemente. Nosotros siempre le hemos exigido y aconsejado de buena manera, pero finalmente hay un libre albedrío”.

Y agregó: “No sé quién es la persona que lo representa o no sé quién es el que le dice que no se presente (…) Yo le dije ‘preséntese lo antes posible, porque es mejor salir bien, terminar su proceso bien, su contrato bien y dejar las puertas abiertas’. Me dijo ‘sí señor, tiene razón’. Hasta ahí sé”.

“LE DIJE QUE SE PRESENTARA URGENTEMENTE” 🗣️ César Torres, expresó que aconsejó al delantero Néiser Villarreal para que vuelva a su equipo Millonarios. #FutbolAsiDSPORTS 🎙️ @SVargasOK pic.twitter.com/Tks4DhZLRn — DSPORTSCo (@DSportsCO) October 24, 2025

Lo cierto es que más allá de que le recomiendan, le dicen y le aconsejan, el jugador parece solo actuar bajo las órdenes de lo que dice su representante y por eso es que perdió la oportunidad de jugar en grandes equipos. Lo cierto es que no se ve muy bien mentalmente y eso a muchos jugadores les cuesta bastante.

Cabe recordar que el contrato de Villarreal va hasta finales de noviembre y ahí pasará a Cruzeiro de Brasil, en el que buscará ganarse la titular y tratar de ganarse un cupo para el Mundial de mayores.

