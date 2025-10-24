La Selección Colombia aún busca definir su segundo rival para la fecha Fifa de noviembre de 2025. Hasta ahora, el único partido confirmado será contra Nueva Zelanda el 15 de noviembre en Fort Lauderdale, Estados Unidos.

Esto, luego de que el amistoso con Nigeria se cayera. Esa selección no clasificó al Mundial de manera directa y deberá usar la fecha Fifa de noviembre para disputar el repechaje africano rumbo a la Copa del Mundo 2026.

Según el periodista Carlos Antonio Vélez, la Federación Colombiana de Fútbol rechazó una propuesta para enfrentar a Cabo Verde, pese a que esa selección logró una histórica clasificación al Mundial de 2026.

Vélez aseguró que el objetivo es encontrar un contrincante africano que reemplace a Nigeria, y las opciones más firmes hasta el momento son Costa de Marfil y Egipto.

En caso de concretarse el partido con Costa de Marfil, sería el segundo duelo entre ambos países, tras el encuentro en el Mundial de Brasil 2014, donde Colombia ganó 2-1.

Con Egipto, en cambio, ya se han jugado dos amistosos: uno en 1990 (1-1) y otro en 2018 (0-0). Además, Vélez adelantó que los amistosos para la fecha Fifa de marzo aún no están definidos, ya que dependen del sorteo del Mundial del próximo 5 de diciembre.

Por ahora, las posibilidades de enfrentar a Italia y Bélgica están descartadas, pero se estudian alternativas como Portugal o Croacia, aunque las negociaciones no están cerradas.

