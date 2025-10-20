El parón internacional no resultó de la mejor manera para algunos jugadores de la Selección Colombia, pues aunque algunos regresaron con toda la energía para seguir rompiéndola con sus clubes, otros se amañaron en Estados Unidos y casi no vuelven a entrenar con sus equipos.

De hecho, eso fue lo que les ocurrió a jugadores como el defensa Willer Ditta y el arquero Kevin Mier, titulares indiscutibles con Cruz Azul, quienes por actos de indisciplina se quedaron sin ese lugar en la alineación titular.

De hecho, eso sorprendió a los aficionados del conjunto mexicano, por lo que después salió información que todo sería un caso de indisciplina, más específicamente que no llegaron a tiempo después de su convocatoria.

Según el periodista Gibrán Araige, la idea era que los colombianos llegaran el miércoles en la tarde, pero ellos justificaron que perdieron el avión y por eso terminaron aterrizando hasta el viernes. Sin embargo, un compatriota, Álvaro Angulo, que también estaba convocado, sí llegó a tiempo a los entrenamientos de Pumas, lo cual puso en jaque a los jugadores de Cruz Azul.

“Llegaron hasta el viernes a los entrenamientos con Cruz Azul, pero tenían que llegar el miércoles por la tarde; ellos mencionaron que el vuelo se retrasó, pero Angulo (Pumas), que también fue con la Selección Colombiana sí llegó, y jugó hoy. Larcamón habló con su directiva y con presidencia para tomar esta decisión”, dijo el periodista.

De hecho, Mier se mostró bastante molesto con su puesto de suplente, especialmente cuando el equipo de las ‘Águilas’ marcó el gol. Así lo vivió el antioqueño:

Notaron la reacción de Mier en el gol en contra? Se pone muy verguero, como si el cabrón no hubiera regalado la semifinal pasada 🤨#CruzAzul pic.twitter.com/4DO8aLwEr5 — NACIÓN AZUL® (@_NacionAzul) October 19, 2025

Por fortuna para los colombianos, Cruz Azul le ganó 2-1 a América, lo cual lo ubica en la segunda posición de la Liga de México con 28 puntos, a solo tres de Toluca que tiene 31 en 13 compromisos jugados.

