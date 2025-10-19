Luego de eliminar a Colombia del Mundial Sub-20 que se está llevando a cabo en Chile, Argentina llegaba con aire en la camiseta para la final frente a Marruecos, pues quería conseguir su séptimo título mundial y así aumentar la diferencia con Brasil.

Sin embargo, en frente no tenía un rival sencillo, pues se medía a Marruecos que venía demostrando que era el más fuerte del torneo y lo consolidó en la final con un gran nivel.

De hecho, apenas en el minuto 12 apareció el jugador Yazzir Zabiri, quien por medio de un tiro libre ubicó el balón en un borde para mandarlo al fondo de la red y darle la ventaja al combinado africano. Esta fue su anotación:

¡GOLAZO DE MARRUECOS! De ese mismo tiro libre, Zabiri frotó la lámpara y la puso contra el palo derecho de Barbi para el 1-0 sobre Argentina. Tercer gol que recibe el arquero de la Albiceleste en el certamen. #MundialSub20EnDSPORTS pic.twitter.com/Ldq8OYsL4H — DSPORTS Argentina (@DSportsAR) October 19, 2025

Luego, apenas 17 minutos más tarde, el mismo jugador, que de una vez se puso como figura de la cancha, recibió un centro dentro del área desde la banda derecha para solo tener que empujarla y así ampliar la ventaja que ponía a Marruecos a soñar con su primer título mundial.

¡SEGUNDO GOL DE MARRUECOS! Maamma hizo estragos en la derecha, tiró el centro pasado y apareció el infalible Zabiri para el 2-0 sobre Argentina. #MundialSub20EnDSPORTS pic.twitter.com/2Oe5RMCuya — DSPORTS Argentina (@DSportsAR) October 19, 2025

Ante esto, Argentina buscó de todas las maneras posibles, tanto con contraataques como con jugadas de asociación, pero la defensa estuvo sólida y no se dejó abrir.

Así las cosas, el conjunto africano levantó su primer título mundial de la categoría, siendo, además, el segundo africano en conseguirlo después de Ghana, que había ganado en 2009.

Ahora, en Colombia celebran este triunfo marroquí, ya que luego de la semifinal, jugadores, exfutbolistas, medios de comunicación y más se dedicaron a burlarse de la ‘Tricolor’, pero al final ellos tampoco pudieron conseguir el objetivo que era quedarse con el trofeo.

Igual, vale la pena destacar que Argentina sigue siendo el país con más títulos mundiales Sub-20, recordando que ganó este torneo en: 1979, 1995, 1997, 2001 y 2007.

