Este jueves, 13 de noviembre, a las 7:00 de la noche se disputará la última jornada de la fase todos contra todos del segundo semestre de la Liga BetPlay, una jornada que promete mucha emoción y acción por parte de los equipos porque aún queda mucho por definirse.
De hecho, hay movimiento en la parte alta de la tabla, porque hay tres equipos con 37 puntos y solo dos tendrán el punto invisible, y en la parte baja, ya que aún hay cinco instituciones con posibilidades de avanzar, pero solo hay dos cupos disponibles.
Por eso mismo los compromisos prometen ser parejos y, al ser todos al mismo tiempo, habrá más nerviosismo en el ambiente.
Fecha 20 de la Liga BetPlay EN VIVO
Titular de Nacional para medirse al Junior
El 1️⃣1️⃣ para el juego de hoy 💚#VamosTodosJuntos🇳🇬 pic.twitter.com/i815nnzn96
— Atlético Nacional (@nacionaloficial) November 13, 2025
5:26 p.m2025-11-13T17:26:42-05:00
Independiente Santa Fe ya está en El Campín
¡Llegamos a El Campín 🏟️🦁!#VamosSantaFe 🇮🇩 pic.twitter.com/g2ig5orW1T
— Independiente Santa Fe (@SantaFe) November 13, 2025
4:21 p.m2025-11-13T16:21:46-05:00
Los equipos, preparados para la fecha 20
Los equipos ya alistan los últimos detalles para salir hacia los estadios y dar inicio a esta jornada.
Tabla de posiciones EN VIVO
Esta tabla se irá actualizando conforme cambien los resultados de los partidos. Actualmente está así:
|Equipo
|Puntos
|1. Medellín
|37
|2. Nacional
|37
|3. Bucaramanga
|37
|4. Tolima
|35
|5. Fortaleza
|35
|6. Junior
|32
|7. América
|29
|8. Alianza
|29
|9. Santa Fe
|28
|10. Águilas Doradas
|27
|11. Millonarios
|26
|12. Once Caldas
|26
|13. Llaneros
|25
|14. Deportivo Cali
|20
|15. Unión Magdalena
|18
|16. Deportivo Pereira
|18
|17. Envigado
|17
|18. Deportivo Pasto
|16
|19. Boyacá Chicó
|16
|20. La Equidad
|14
Cómo se jugará la fecha 20 de la Liga BetPlay
Los partidos que se jugarán de forma simultánea a partir de las 7:00 de la noche son:
- Llaneros vs. Envigado.
- Santa Fe vs. Alianza FC.
- Águilas Doradas vs. Deportes Tolima.
- Medellín vs. América.
- Unión Magdalena vs. Fortaleza.
- Pasto vs. Bucaramanga.
- Deportivo Cali vs. Once Caldas.
- Junior vs. Atlético Nacional.
