author
Escrito por:  Diego Quiroga Ussa
Redactor     Nov 13, 2025 - 5:31 pm

Este jueves, 13 de noviembre, a las 7:00 de la noche se disputará la última jornada de la fase todos contra todos del segundo semestre de la Liga BetPlay, una jornada que promete mucha emoción y acción por parte de los equipos porque aún queda mucho por definirse.

(Ver también: Dimayor hizo oficial cómo se jugará la fecha 20 de la Liga BetPlay; será para alquilar balcón)

De hecho, hay movimiento en la parte alta de la tabla, porque hay tres equipos con 37 puntos y solo dos tendrán el punto invisible, y en la parte baja, ya que aún hay cinco instituciones con posibilidades de avanzar, pero solo hay dos cupos disponibles.

Por eso mismo los compromisos prometen ser parejos y, al ser todos al mismo tiempo, habrá más nerviosismo en el ambiente.

Lee También

Fecha 20 de la Liga BetPlay EN VIVO

 

 

5:31 p.m ID: paxpu

Titular de Nacional para medirse al Junior

 

5:26 p.m ID: wakl

Independiente Santa Fe ya está en El Campín

 

4:21 p.m ID: pvfpi

Los equipos, preparados para la fecha 20

Los equipos ya alistan los últimos detalles para salir hacia los estadios y dar inicio a esta jornada.

 

Tabla de posiciones EN VIVO

Esta tabla se irá actualizando conforme cambien los resultados de los partidos. Actualmente está así:

Equipo Puntos
1. Medellín 37
2. Nacional 37
3. Bucaramanga 37
4. Tolima 35
5. Fortaleza 35
6. Junior 32
7. América 29
8. Alianza 29
9. Santa Fe 28
10. Águilas Doradas 27
11. Millonarios 26
12. Once Caldas 26
13. Llaneros 25
14. Deportivo Cali 20
15. Unión Magdalena 18
16. Deportivo Pereira 18
17. Envigado 17
18. Deportivo Pasto 16
19. Boyacá Chicó 16
20. La Equidad 14
anterior
siguiente

(Ver también: Se le agrandó problema al Pereira: Gobierno se involucró en su crisis y le puso dura suspensión)

Cómo se jugará la fecha 20 de la Liga BetPlay

Los partidos que se jugarán de forma simultánea a partir de las 7:00 de la noche son:

  • Llaneros vs. Envigado.
  • Santa Fe vs. Alianza FC.
  • Águilas Doradas vs. Deportes Tolima.
  • Medellín vs. América.
  • Unión Magdalena vs. Fortaleza.
  • Pasto vs. Bucaramanga.
  • Deportivo Cali vs. Once Caldas.
  • Junior vs. Atlético Nacional.

* Pulzo.com se escribe con Z

LO ÚLTIMO