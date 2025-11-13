Este jueves, 13 de noviembre, a las 7:00 de la noche se disputará la última jornada de la fase todos contra todos del segundo semestre de la Liga BetPlay, una jornada que promete mucha emoción y acción por parte de los equipos porque aún queda mucho por definirse.

Dimayor hizo oficial cómo se jugará la fecha 20 de la Liga BetPlay; será para alquilar balcón

De hecho, hay movimiento en la parte alta de la tabla, porque hay tres equipos con 37 puntos y solo dos tendrán el punto invisible, y en la parte baja, ya que aún hay cinco instituciones con posibilidades de avanzar, pero solo hay dos cupos disponibles.

Por eso mismo los compromisos prometen ser parejos y, al ser todos al mismo tiempo, habrá más nerviosismo en el ambiente.

Fecha 20 de la Liga BetPlay EN VIVO

5:31 p.m 2025-11-13T17:31:04-05:00 ID: paxpu Titular de Nacional para medirse al Junior El 1️⃣1️⃣ para el juego de hoy 💚#VamosTodosJuntos🇳🇬 pic.twitter.com/i815nnzn96 — Atlético Nacional (@nacionaloficial) November 13, 2025

5:26 p.m2025-11-13T17:26:42-05:00 ID: wakl Independiente Santa Fe ya está en El Campín ¡Llegamos a El Campín 🏟️🦁!#VamosSantaFe 🇮🇩 pic.twitter.com/g2ig5orW1T — Independiente Santa Fe (@SantaFe) November 13, 2025

4:21 p.m2025-11-13T16:21:46-05:00 ID: pvfpi Los equipos, preparados para la fecha 20 Los equipos ya alistan los últimos detalles para salir hacia los estadios y dar inicio a esta jornada.

Tabla de posiciones EN VIVO

Esta tabla se irá actualizando conforme cambien los resultados de los partidos. Actualmente está así:

Equipo Puntos 1. Medellín 37 2. Nacional 37 3. Bucaramanga 37 4. Tolima 35 5. Fortaleza 35 6. Junior 32 7. América 29 8. Alianza 29 9. Santa Fe 28 10. Águilas Doradas 27 11. Millonarios 26 12. Once Caldas 26 13. Llaneros 25 14. Deportivo Cali 20 15. Unión Magdalena 18 16. Deportivo Pereira 18 17. Envigado 17 18. Deportivo Pasto 16 19. Boyacá Chicó 16 20. La Equidad 14

Se le agrandó problema al Pereira: Gobierno se involucró en su crisis y le puso dura suspensión

Cómo se jugará la fecha 20 de la Liga BetPlay

Los partidos que se jugarán de forma simultánea a partir de las 7:00 de la noche son:

Llaneros vs. Envigado.

Santa Fe vs. Alianza FC.

Águilas Doradas vs. Deportes Tolima.

Medellín vs. América.

Unión Magdalena vs. Fortaleza.

Pasto vs. Bucaramanga.

Deportivo Cali vs. Once Caldas.

Junior vs. Atlético Nacional.

