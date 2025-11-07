La primera ronda del segundo semestre de la Liga BetPlay ya está llegando a su final y aún hay muchas cosas por definirse, como los últimos cupos de los clasificados y cómo se va moviendo el campeonato en cuanto a la reclasificación, la cual es muy importante porque da cupos a torneos internacionales.

De hecho, la tabla de posiciones está bastante apretada, pues apenas hay unos equipos que ya están tranquilos en la clasificación, mientras que otros simplemente luchan por meterse a la fiesta de las finales.

Ante esto, la última jornada es muy importante, pues define muchas cuestiones y por eso, como pasa todos los torneos, se juegan la mayoría de partidos a la misma hora por todo el tema de transparencia deportiva y justicia.

Según dio a conocer Dimayor, la última jornada será así:

Miércoles 12 de noviembre:

Equidad vs. Pereira: 4:00 de la tarde.

Jueves 13 de noviembre a las 7:00 de la noche:

Llaneros vs. Envigado.

Santa Fe vs. Alianza FC.

Águilas Doradas vs. Deportes Tolima.

Junior vs. Nacional.

Unión Magdalena vs. Fortaleza.

Medellín vs. América.

Deportivo Pasto vs. Bucaramanga.

Por su parte, Boyacá Chicó vs. Millonarios y Deportivo Cali vs. Once Caldas están con horario aun por definir, pues dependen de los resultados que se presenten en la jornada 19 para determinar si siguen con chances para que jueguen a la misma hora o, si ya quedan sin posibilidades matemáticas, se pueden jugar en otro horario sin problema.

Así las cosas, los cuadrangulares comenzarían el fin de semana del 15, 16 y 17 de noviembre, teniendo en cuenta que es festivo, y se jugaría cada tres días para que la final se logre disputar antes del 15 de diciembre si se cumple con el cronograma ya pactado.

Vale la pena destacar que hasta ahora los clasificados son Nacional, Bucaramanga, Medellín, Fortaleza, Tolima y Junior, por lo que quedan dos puestos todavía para al menos seis equipos que tienen posibilidades matemáticas.

