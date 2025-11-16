Este domingo, 16 de noviembre, se llevó a cabo el compromiso de vuelta de la semifinal de la Copa BetPlay entre América de Cali y Atlético Nacional, un juego de mucha historia y rivalidad, pero que en esta oportunidad el conjunto antioqueño ya llevaba una amplia diferencia.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Atlético Nacional respondió con inesperado aviso sobre misterio ante Medellín: “Ofrecemos excusas”)

Y es que en el partido de ida, disputado en el Atanasio Girardot de Medellín, el ‘Verdeolaga’ se impuso por 4-1, por lo que era una ventaja muy cómoda pensando en el juego de vuelta.

Allí, en el Pascual Guerrero de Cali, Nacional empató, pues igualó 2-2 con América gracias a los goles de Alfredo Morelos y Matheus Uribe, que marcó justo después de la anotación de Adrián Ramos. Así, el marcador global terminó 6-3 a favor de los antioqueños.

Lee También

Ahora, su rival será Independiente Medellín, uno de los mejores equipos del año, que viene de eliminar a Envigado en la semifinal y lo espera incluso desde el fin de semana pasado.

Esa llave, que también tendrá juegos de ida y vuelta, aún no está programado justamente porque ambos equipos están clasificados a los cuadrangulares semifinales y quedaron en el mismo grupo, pero se estima que Dimayor dé a conocer las fechas en los próximos días.

Qué finales han jugado Nacional e Independiente Medellín

Ahora, esta es una final bastante interesante porque aunque los dos equipos suelen ser protagonistas en los distintos torneos del ámbito nacional, apenas han disputado una final entre sí en la historia.

Fue en el Apertura 2004, cuando los dos equipos llegaron en un gran nivel y las hinchadas aún compartían espacio en el estadio, por lo que el espectáculo no se hizo esperar.

En aquella oportunidad, el vencedor fue Independiente Medellín, que sacó todo su poderío para ganar, en ese entonces, la cuarta estrella de su historia. El juego de ida terminó 2-1 a favor del ‘Poderoso’ y el de vuelta 0-0, por lo que Medellín se quedó con el título.

(Ver también: Exjugador de Millonarios se le volvió a ofrecer a Nacional: “Estaría dispuesto a volver al país”)

Ahora, 21 años después, se volverán a encontrar en una final, pero esta vez de la Copa Colombia en medio de un momento de mucha tensión porque ambas instituciones también son protagonistas (y se enfrentarán) en la Liga BetPlay.

* Pulzo.com se escribe con Z