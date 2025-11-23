La transmisión del partido de Medellín vs. Nacional de Pulzo.com tiene todos los detalles de lo que pasa en el encuentro que se juega en el Atanasio Girardot, el escenario de los antioqueños.

El partido corresponde a la segunda fecha de los cuadrangulares, por el Grupo A, que ha sido denominado como ‘el de la muerte’, por la calidad de los equipos que están allí. Además de los equipos antioqueños, están Junior y América.

El partido de este domingo será el primero de varios encuentros entre rojos y verdes. Además de compartir grupo en estos cuadrangulares finales, Nacional y Medellín se enfrentarán en la final de la Copa Colombia, lo que obliga a que estos dos clubes vayan afinando poco a poco sus estrategias.

Acá, Medellín vs. Nacional EN VIVO

Cuándo juegan Medellín vs. Nacional

Los próximos partidos entre estos dos equipos son:

Nacional vs. Medellín: último partido de los cuadrangulares; fecha por definir, pero sería el 4 de diciembre.

Nacional vs. Medellín: primer partido de la final de Copa Betplay; partido de ida sería el 16 de diciembre, pero aún no está confirmado.

Medellín vs. Nacional: primer partido de la final de Copa Betplay; partido de vuelta sería el 20 de diciembre, pero aún no está confirmado.

