Y es que después de que se conoció la lista de los nominados al Balón de Oro 2025, el Real Madrid no se pronunció al respecto ni sacó pecho por los tres jugadores de su plantilla que aparecen entre los opcionados para ganar ese prestigioso galardón: Vinicius, Jude Bellingham y Kylian Mbappé.

Tampoco se refirió al hecho de que Linda Caicedo fuera nominada al Trofeo Kopa, que se le entrega al mejor jugador juvenil de la temporada, tanto en la categoría masculina como femenina, razón por la que medios españoles especulan sobre que el Real Madrid está molestó con los organizadores del evento.

La razón es que el equipo ‘Merengue’ quedó inconforme con la decisión del año pasado, cuando el Balón de Oro no se lo entregaron a Vinicius, sino que se lo dieron a Rodrigo Hernández, del Manchester City.

Por lo mismo, el Real Madrid se abstendría de hacer mención a algo relacionado con la gala del Balón de Oro de 2025 y hasta de asistir al evento; esto querría decir que ninguno de sus jugadores, incluyendo a Linda Caicedo, podría hacer presencia en la ceremonia.

El periodista Siro López dijo en Deportes Cope que el club blanco de Madrid considera que esta es una buena postura para decirles a los organizadores que el equipo “no cree en este tipo de trofeos”.

“La única forma de demostrar que no es una pataleta es mantenerse en esa postura. Si no crees y decides no asistir a la gala, no tendría sentido que este año les dieras altavoz y estuvieras dispuesto a presentarte allí haciendo poco menos que la ola a los organizadores del Balón de Oro”, agregó el español.

Cuándo entregan el Balón de Oro 2025

La prestigiosa ceremonia del Balón de Oro 2025, organizada por la revista France Football, tendrá lugar el lunes 22 de septiembre en el emblemático Théatre du Chatelet de París, en Francia.

Además del máximo galardón al mejor futbolista masculino y femenino, se entregarán otros premios de gran relevancia: el Trofeo Kopa al mejor jugador joven, el Trofeo Yashin al mejor portero, y otros reconocimientos, como el Gerd Müller Trophy y el Johan Cruyff Trophy.

