La decisión del ganador del Balón de Oro en 2024, criticada por Carlos Antonio Vélez, también llevó a una reacción de otro de los reconocidos comentaristas en el fútbol colombiano, Iván Mejía.

Aparte de que replicó esos memes en contra de Vinicius Jr. y Real Madrid por el Balón de Oro, Iván Mejía aprovechó para sacar a relucir su sentido del humor con un chiste propio.

Lo cierto es que no todo fue alegría para el vallecaucano en medio de la ceremonia del Balón de Oro, que se llevó a cabo este lunes 28 de octubre y provocó una fuerte reacción en redes sociales.

Iván Mejía criticó a ESPN por no transmitir la ceremonia del Balón de Oro, en un comentario que tuvo un fuerte señalamiento en contra de uno de los referentes del fútbol internacional y otros deportes.

“ESPN no es un canal al servicio de la información. Es una plataforma contaminada de argentinismo folclórico. No transmiten el ‘B de O’ [Balón de Oro] porque no está Messi. Repudiable actitud, tan vulgar como la del RM [Real Madrid] de no asistir a la gala”, publicó.