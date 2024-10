En el teatro Chatelet, de París (Francia), se llevó a cabo la ceremonia del Balón de Oro en la que la revista France Football entrega el premio al mejor jugador del año, así como otras categorías.

Sin embargo, más allá de los ganadores, hubo un hecho que llamó la atención y fue la no asistencia de Real Madrid al evento, como forma de ‘protesta’ al segundo puesto de Vinicius Jr.

Es así que, cuando la organización le dio el premio al ‘Merengue’ como el mejor equipo del mundo, no hubo quién reclamara el galardón, siendo considerado como un verdadero desplante.

Real Madrid is the Men Club of The Year!

Congrats @realmadrid 💜🤍 #clubdelannée #ballondor @ChampionsLeague pic.twitter.com/v89myP4XX0

— Ballon d’Or (@ballondor) October 28, 2024