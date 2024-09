Este miércoles 4 de septiembre, la revista France Football, una de las más prestigiosas del mundo, la cual entrega el premio del Balón de Oro al mejor jugador de la temporada, confirmó a los 30 finalistas para conseguir la distinción.

Entre los grandes favoritos aparecen nombres como los del Vinicius Jr., uno de los mejores jugadores del Real Madrid del año, Jude Bellingham, Erling Haaland y hasta Lautaro Martínez, quien le marcó el gol a Colombia en la final de la Copa América.

Sin embargo, de Colombia no clasificó ni Luis Díaz ni James Rodríguez, por lo que los aficionados están un poco decepcionados con la organización, ya que ambos tuvieron grandes jornadas tanto con sus clubes como con la selección nacional.

De hecho, los aficionados quedaron sorprendidos y tristes por dos ausencias muy importantes, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, dos jugadores que marcaron una época y que durante 21 años estuvieron siempre al menos en la final de este premio.

Es más, la última vez que no estuvo ni el argentino ni el portugués fue en el año 2003, cuando Messi estaba cerca de debutar y Ronaldo dio su paso del Sporting al Manchester United de Inglaterra.

Desde ahí, alguno de los dos aparecía en la final, pues Messi terminó ganando el premio en ocho oportunidades y Ronaldo en cinco, siendo superados, desde 2008, solo por Luka Modric en 2018 y Karim Benzema en 2022.

Sin estas dos grandes estrellas, el gran favorito para quedarse con el premio es Vinicius Jr., quien si bien no tuvo una gran Copa América, fue la figura del Real Madrid en el título de Liga de España y Champions League.

Estos son los todos los finalistas al Balón de Oro:

