Este lunes 30 de octubre, el argentino Emiliano ‘Dibu’ Martínez, portero del Aston Villa y de la selección campeona del mundo, fue galardonado con el premio Yashin, que premia al mejor guardameta del año en la gala del Balón de Oro.

El deportista recibió el premio de manos de su padre, Alberto, quien fue invitado sin que él supiera, y de esa forma relevó al belga del Real Madrid Thibaut Courtois, que lo obtuvo el año pasado.

Al recibir el trofeo, Martínez confesó: “Ha sido una sorpresa. Me dan ganas de llorar”.

What a surprise! Emiliano's father is with him on stage! #ballondor pic.twitter.com/4660HiROlp

— Ballon d'Or #ballondor (@ballondor) October 30, 2023