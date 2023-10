Este lunes se llevó a cabo la ceremonia número 63 de la entrega del Balón de Oro, que reconoció a los mejores futbolistas del mundo en la temporada 2022-23.

El ganador del premio fue el atacante Lionel Messi, quien consiguió su octavo galardón en su carrera y estableció un récord que ya parece inalcanzable.

LIONEL MESSI IS THE 2023 MEN’S BALLON D’OR! Eight Ballon d’Or for Argentina hero! 🖐🤟#ballondor pic.twitter.com/1slOJ6EoKj — Ballon d'Or #ballondor (@ballondor) October 30, 2023

Con esa nueva conquista de Lionel Messi, el noruego Erling Haaland, con su triplete con el Manchester City (incluida la prestigiosa UEFA Champions League y el trofeo de máximo goleador de Inglaterra), y el francés Kylian Mbappé, máximo anotador del pasado Mundial en Catar, tendrán que esperar todavía un año más.

Cuáles fueron los primeros 10 del Balón de Oro

1. Lionel Messi (Inter Miami)

2. Erling Haaland (Manchester City)

3. Kylian Mbappé (Paris Saint Germain)

4. Kevin De Bruyne (Manchester City)

5. Rodri (Manchester City)

6. Vinicius JR (Real Madrid)

7. Julián Álvarez (Manchester City)

8. Victor Osimhen (Napoli)

9. Bernardo Silva (Manchester City)

10. Luka Modric (Real Madrid)

Quién fue el mejor arquero del mundo para el Balón de Oro

El arquero argentino Emiliano Martínez —el ‘Dibu’— se impuso en las votaciones y se quedó con el guante de oro.

Acá, el top-10 de los arqueros:

Qué méritos hizo Lionel Messi para ganar el Balón de Oro

Gracias al retraso del Mundial de Qatar 2022 a noviembre-diciembre, esa competición no fue tenida en cuenta para otorgar el Balón de Oro de 2022, que fue ganado por el francés Karim Benzema. Por tal motivo, el premio en el 2023 dependía mucho de lo que ocurriera en la cita orbital.

Messi fue el auténtico artífice de que la albiceleste levantara en Catar su tercera Copa del Mundo y eso al parecer hizo que los periodistas del mundo entero lo votaran como el mejor.

Su temporada con el París Saint-Germain fue más que modesta, pero el de Rosario dejó huella en las memorias con lo que hizo en Oriente Medio, que ya le sirvió para hacerse el año pasado con el premio The Best que concede la FIFA.

A diferencia de la revista France Football, organizadora del Balón de Oro, la FIFA ya tuvo en cuenta el Mundial de Catar para otorgar su galardón del año pasado, lo que benefició a Messi. Ahora, el calendario vuelve a ponerse de su parte.

A sus 36 años, el actual jugador del Inter de Miami se alzó así con su octava recompensa, luego de las conseguidas en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 y 2021.

Lejos quedan los cinco Balones de Oro ganados por el portugués Cristiano Ronaldo, que durante años le disputó la hegemonía del fútbol mundial, pero que detuvo su contador en 2017.

Esta fue la primera vez que el Balón de Oro fue ganado por un futbolista que no juega en Europa, puesto que a finales de la pasada temporada abandonó el París Saint-Germain para fichar por el Inter de Miami.

