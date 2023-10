La ceremonia del Balón de Oro se celebrará en pocos días y, a menos de una semana de la entrega oficial, se habría filtrado el ganador del máximo trofeo individual para el fútbol masculino. La terna final tampoco se ha hecho oficial, pero, pero se cree que estará conformada por Lionel Messi, Erling Haaland y Kylian Mbappé.

Los tres jugadores hicieron un gran año, cada uno en sus respectivos equipos y selecciones nacionales. El noruego consiguió la Premier League, la FA Cup, la UEFA Champions League y a Supercopa de Europa, en su primera temporada con el Manchester City de Pep Guardiola. Además, Haaland tuvo una cuota goleadora estratosférica, anotando 52 goles y 9 asistencias, en 53 partidos disputados.

Kylian Mbappé fue la figura con Francia y en el PSG. El francés participó en 51 goles (41 anotaciones y 10 asistencias) con el equipo parisino, además de dar una cátedra de fútbol en el Mundial de Qatar 2022, en donde quedaron segundos, a pesar de anotar un hat-trick en la final y marcar su penal en la tanda definitoria.

Por último, queda Lionel Messi. El actual jugador del Inter de Miami salió campeón del Mundo en Qatar, después de ser elegido como el mejor jugador de cada uno de los encuentros de la fase de eliminación directa. Messi aportó 21 goles y 20 asistencias en 41 partidos disputados con el PSG, además de ser determinante en el título mundial.

Según informó Fabricio Romano, experto en mercado de fichajes y rumores, aseguró por su red social X (antes Twitter), que Lionel Messi sería el ganador de esta edición del Balón de Oro. El argentino recogería su octavo trofeo y se convertiría en el futbolista que más veces ha ganado este reconocimiento.

🚨✨ Leo Messi, expected to win the Ballon d’Or 2023.

Understand all the indications are set to be confirmed but Messi will be the final winner once again.

Official decision to be unveiled Monday night in Paris.

🇦🇷 It will be Messi’s historical 8th Ballon d’Or. pic.twitter.com/v8FWZQdeaR

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 25, 2023