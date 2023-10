Historia pura para el fútbol colombiano. En la ceremonia del Balón de Oro, la vallecaucana Linda Caicedo fue elegida como la novena mejor jugadora del mundo, luego de brillar con la Selección Colombia en el Mundial Femenino y destacar a su llegada al Real Madrid.

Linda llegó al evento realizado en París, Francia junto a Jude Bellingham y Vinicius Jr, compañeros suyos del Real Madrid, quienes fueron premiados por Jugador Revelación del Año y el Premio Sócrates por el compromiso con el fútbol y la paz, respectivamente.

A media que transcurría la ceremonia, los encargados del evento fueron filtrando los puestos del décimo al primer lugar. La primera en aparecer fue Rachel Daly, futbolista del Aston Villa y la selección inglesa.

Tras esto, el turno fue para la exjugadora del Deportivo Cali. “¡Clasificada en el noveno lugar para el Balón de Oro femenino 2023! Linda Caicedo, Colombia, Real Madrid”, publicó la cuenta oficial de la competición en redes sociales.

Ranked at the 9th place for the 2023 Women’s Ballon d’Or!

— Ballon d’Or #ballondor (@ballondor) October 30, 2023